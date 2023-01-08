Сколько ростовчане платили за отдых в новогодние каникулы и какие страны выбирали для путешествий

Неделя в пятизвездочном отеле ОАЭ по системе завтрак/ужин, в новогодние даты обошлась в этом году в 250 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогодние каникулы – это время, когда можно позволить себе чуть больше недели официального отдыха. А тот, кто не успел, еще может продлить себе каникулы и даже сэкономить.

Турагент из Ростова Александра Бережнова рассказала, насколько дорожают туры в преддверии праздников, как и когда лучше приобретать путевки по выгодной цене, а также поделилась мнением о том, как изменилась обстановка по сравнению с пандемийным годом.

ПРАЗДНИЧНЫЙ АЖИОТАЖ

- Те, кто решил провести январские каникулы в праздничном путешествии, уже понял - ценник в эти даты подскочил разительно, - признает Александра. – Причем турагентства никак не могут повлиять на подобный ажиотаж, все зависит от аппетитов авиакомпаний и отелей: с 31 декабря по 9 января эти товарищи поднимают свой прайс почти вдвое. Например, неделя в пятизвездочном отеле ОАЭ по системе завтрак/ужин, в новогодние даты обошлась в этом году в 250 тысяч рублей. А уже после 10 января точно такой же тур упадет аж до 110 000 рублей.

Поэтому, если не хотите переплачивать, лучше не планировать отпуск в самые пиковые даты. Причем такая ситуация касается, как зарубежных, так и российских курортов. Когда турист приходит с подобным запросом, поначалу стараюсь переориентировать его на более выгодные тарифы. Недавно вот оформили путевку для пары на Шри Ланку. Вылет из Москвы, 12 дней в трехзвездочном отеле обошлись в 150 тысяч. 6-7 января этот же вариант стоил 230 000 рублей. Если вы готовы немного подождать, то нет никакого смысла переплачивать, лучше эту же разницу в 60-70 тысяч рублей потратить на развлечения, поездки или рестораны в самой стране.

ГОРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И СОЛНЕЧНАЯ АБХАЗИЯ

- Если так и не успели оформить загранпаспорта, а провести незабываемое путешествие хочется - не беда, ведь есть внутренние путевки. Тот же четырехдневный тур по Санкт-Петербургу с приятным отелем в центре, с 3 по 7 января выходил примерно в 26 тысяч на человека. В эту стоимость было включено проживание, завтраки, экскурсионное сопровождение и входные билеты в каждый из музеев. Но надо понимать, чтобы поймать такой сладкий прайс на эти даты, туристам пришлось бронировать билеты аж 23 сентября. Если делать это за неделю-две до поездки, выйдет значительно дороже. Так что на будущее, как говорится, готовьте сани летом.

Мне кажется, что Питер в это время года замечательный вариант, зимняя заснеженная сказка, красивая архитектура - просто раздолье для любителей сочных кадров. Правда, если соберетесь в «Эрмитаж», выделяйте для этого целый день, два-три часа хватит только чтобы пробежаться по этажам, но не насладиться искусством.

Ну, а для тех, кто хочет погреться в январе под лучами солнца, может подойти такой вариант, как Абхазия. Приятельница зарезервировала тур в один из лучших отелей на три ночи, с полным пансионом, а вышло - 30 тысяч рублей на двоих. Также в топе внутреннего туризма такие точки как: Адыгея, Архыз, Домбай, Красная Поляна, и все, что связано с горными приключениями. Лыжи, сноуборды, всего этого там в полном изобилии. И после Рождества зимняя сказка не закончится.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

- Из безвизовых вариантов хорошо идут туры в Турцию, Египет и Эмираты, - делится специалист. – Недавно ко мне постучался очень интересный запрос, в свое путешествие люди захотели посетить сразу несколько точек. Из Ростова они прилетели в Сочи, потом пересели на рейс до Стамбула. Уже в городе взяли трансфер, чтобы добраться до внутреннего аэропорта, и улететь на северный Кипр, его еще называют турецким. Но в таком путешествии есть нюанс: если вам поставят штамп северного Кипра, это не значит, что можно будет попасть на греческую часть, так как это зона Евросоюза, куда без виз никак. Но даже с таким условием, поездка у туристов получается очень насыщенной. Правда, все эти точки и пересадки бронировали в общей сложности неделю, ведь даты и стыковочные рейсы должны были удобно совпадать.

А вообще, текущую обстановку очень трудно сравнивать с ковидными временами. Во время пандемии никуда нельзя было вылетать, а сейчас многие страны закрыты. Эдакий замкнутый круг. Но как турагент точно могу сказать, нынешняя обстановка в сфере туризма не так плоха, как может показаться. Люди готовы путешествовать - просто, как и всегда уровень дохода разный. Есть те, кто готов тратить на поездки по миллиону, и те, у кого лимиты на человека не более 30 тысяч рублей. Только поначалу люди были в шоке от происходящего, когда прайс резко повысился. Ведь во время ковида туроператоры вечно между собой соревновались: мол, кто больше скинет, тогда и улететь можно было за копейки - вот потому и разница стала резко ощутимой.

НА ЧТО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА

- Чтобы путешествие приносило лишь положительные эмоции, туристам нужно четко сформировать бюджет, который они готовы потратить, а также понимать на какие детали можно закрыть глаза, - объясняет турагент. – Допустим, до Нового года удалось урвать четырехзвездочный отель в Египте всего за 30 тысяч рублей. Сразу понимала, что за такие деньги будут свои плюсы и минусы. Например, питание хорошее, но к пляжу нужно спускаться по лестнице, а еще номерной фонд - не самый новый. Но лично для меня, подобные детали были несущественны.

Конечно, люди привыкшие отдыхать в премиальных отелях, хотят получить только лучшее из лучшего. Логика предельна проста, платим с человека минимум по 100 тысяч, и будет вам счастье сервиса. Но есть и другие случаи, допустим когда-то туристы отдыхали по премиальным тарифам, а сейчас лимит пришлось понизить. Тогда важно заранее предупредить человека о всех нюансах. Так, по прилете не будет неожиданных сюрпризов, а путешествие пройдет на славу.

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