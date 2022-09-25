В Ростовской области легковушка врезалась в автобус с 25 пассажирами

В Чалтыре легковушка снесла автобус с 25 пассажирами. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием отечественной легковушки и автобуса. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

КАК ЭТО БЫЛО

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября, около десяти часов вечера в селе Чалтырь в районе дома № 18 на улице Социалистической. По предварительным данным, 39-летний водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу, где врезался в автобус с 25 пассажирами и водителем.

В результате лобового столкновения погиб водитель "ВАЗ-2114". Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

ГИБДД ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

Также на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они задокументировали произошедшее.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии, - прокомментировали в ГИБДД.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

В пятницу, 23 сентября, подобная авария произошла и в Ростове-на-Дону. На улице Добровольского столкнулись две иномарки и автобус.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Skoda Fabia ехал со стороны улицы Волкова в сторону бульвара Комарова и врезался в иномарку Volkswagen Polo под управлением 55-летнего шофера. Немецкий автомобиль от сильного удара вылетел на встречную полосу, где влетел в автобус № 44 с 15 пассажирами в салоне, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

К счастью, здесь обошлось без летальных исходов. Все пассажиры общественного транспорта остались целы, но серьезные травмы получил водитель Volkswagen Polo. Ему оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. Полиция также разбирается в обстоятельства произошедшего.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

- Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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Пострадал водитель одной из легковушек.