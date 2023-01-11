В Калмыкии подросток за рулем иномарки Nissan Cube насмерть сбил 53-летнего жителя

Посреди ночи подросток оказался на проезжей части за рулем автомобиля. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Не зря экстренные службы называют новогодние каникулы опасным временем, потому что дети долго остаются без присмотра. Так, веселые «покатушки» для 16-летнего парня в Калмыкии закончились смертью его односельчанина. И теперь подростка задержали правоохранительные органы. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ВЗЯЛ КЛЮЧИ У ЗНАКОМОГО

Все произошло в последний день зимних каникул, а именно около часа ночи восьмого января в селе Кельгута Кетченеровского района.

- По версии следствия, 16-летний подросток за рулем Nissan Cube без водительских прав на пересечении улиц Октябрьская и Набережная сбил 53-летнего местного жителя, - рассказали в калмыцком следкоме.

В результате ДТП пострадавший скончался. Парень же после ДТП дал газу и скрылся с места происшествия. Но благодаря оперативным действиям следователей и полицейских был задержан.

Так выглядела машина, на которой 17-летний парень сбил в Шахтах 15-летнего мальчика. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, ключи от автомобиля подросток раздобыл у знакомого. Известно, что в отношении 16-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы, но не исключено, что дело может закончиться условным сроком.

ПОДРОСТОК СБИЛ ПОДРОСТКА

Похожий случай произошел и на Дону, где 17-летний парень из Калмыкии устроил аварию. Ночью, когда родители спали, он взял ключи от автомобиля Skoda Octavia и, находясь в подпитии, выехал покататься.

В Целинском районе выехал на встречку и столкнулся с Lada Largus под управлением 46-летнего водителя, который от полученных травм скончался в больнице. Свою вину несовершеннолетний водитель полностью признал, и суд приговорил его к 2,5 годам условно с лишением права заниматься работой, где понадобится садиться за руль, на три года.

Водитель, с которым столкнулся пьяный подросток, взявший машину без проса, не выжил. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

А в Шахтах 17-летний водитель «Лады Приоры» мчался по улице Заводской, обгоняя другие машины, и сбил насмерть 15-летнего мальчика, который просто вышел вынести мусор. В школе рассказали, что погибший был жизнерадостным и любознательным мальчиком, который «И мухи не обидит».

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