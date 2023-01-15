Пытаясь обеспечить себе подушку безопасности и безбедное будущее, дончанин за две недели лишился миллиона рублей

План по быстрому и легкому заработку провалился и стоил нервов и миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желание обеспечить себе безбедное будущее как можно скорее часто приводит дончан к потере всех денег, несмотря на все предупреждения полиции и ежедневные криминальные сводки. Так, житель Ростовской области за две недели лишился двух миллионов рублей. Пытаясь быстро заработать себе подушку безопасности, он буквально с ложечки кормил мошенников своими деньгами в течение двух недель. Подробностями истории с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

САМ ЗАКАЗАЛ ЗВОНОК

В дежурную часть отдела полиции по Новошахтинску пришел растерянный местный житель, который написал заявление о мошенничестве. Прозрение снизошло на него слишком поздно, когда он потерял огромные деньги. А правоохранителям запомнилась предыстория — средств мужчина лишился не в один миг, как это часто бывает после звонка мошенника и сообщения пары кодов из СМС. Спектакль длился две недели.

Потерпевший пояснил, что хотел подзаработать и нашел в Интернете рекламу платформы, где как раз предлагался дополнительный заработок, не выходя из дома. Мужчина изучил предложение, оно ему понравилось, и тот оставил заявку для обратной связи.

В тот же день ему позвонил якобы менеджер известной компании и предложил научить его получать высокий доход от инвестиций. А для начала предложил дончанину установить на смартфон специальное приложение для обучения и заработка в Интернете.

За две недели мужчина перевел на личный счет миллион рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ — ПОЖАЛУЙСТА, ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ - НЕЛЬЗЯ

Под чутким руководством своего консультанта мужчина целых две недели перечислял на счет в личном кабинете этого приложения деньги. В итоге общая сумма переводов достигла миллиона рублей. И, судя по всему, даже добился каких-то виртуальных успехов.

В какой-то момент начинающий инвестор попытался вывести со счета заработанные деньги, но ему этого не удалось. Тогда он понял, что его искусно обвели вокруг пальца, а он две недели кормил мошенников, обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - прокомментировали в пресс-службе донского главка.

Также полицейские напомнили, что быстрых и легких денег не бывает, и настоящие инвестиции — тоже труд. И, если вам предлагают вложиться в некие финансовые платформы, чтобы получить прибыль от инвестиций в короткие сроки, то, часто таким предлогом пользуются аферисты, которые пытаются похитить деньги.

- Будьте бдительными и не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам и организациям! - призывают в полиции.

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