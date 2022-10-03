Потерявший жену и ставший инвалидом пенсионер из Мариуполя рассказал, как пережил трагедию и снова научился ходить

Мужчина говорит, что боль от потери жены еще сильна, но он снова учится радоваться жизни. Фото: "Неравнодушные".
Пенсионер из Мариуполя, как и многие другие, пережил страшное: обстрелы, бомбежки, жизнь в подвалах без еды и воды. Сейчас в городе тихо и спокойно, есть электричество и сотовая связь.
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ АДА
Но вот дядя Игорь, как его называют волонтеры из Ростова, до сих пор живет в аду, из которого ему помогают выбраться чужие по крови, но родные по духу люди.
Активисты сообщества «Неравнодушные» познакомились с пожилым мужчиной случайно. Во время очередной гуманитарной поездки в изувеченный город местные жители, которым дончане привезли продукты, рассказали, что в одном из домов живет одинокий и покалеченный мужчина.
Еще год назад у него была спокойная размеренная жизнь и, самое главное, любимая жена.
Но этот март все изменил. В дома мирных жителей полетели снаряды украинских националистов, один из осколков угодил в дом пожилой пары.
В тот момент супруги находились в квартире. Как пояснил пенсионер, не успели спуститься в подвал. После попадания осколка в жилище обрушилась одна из стен. Жена Игоря оказалась под завалами и погибла прямо на глазах у мужчины. Сам пенсионер выжил, но серьезно пострадал — ему оторвало части стоп.
"ПОРАЖАЕМСЯ ЕГО МУЖЕСТВУ И СТОЙКОСТИ"
- До сих пор не понимаю, как выжил. Смутно помню, что происходило после того, как меня завалило обломками стены. Кто-то из соседей помог, вытащил, обработал раны, - рассказал мужчина.
Позже Игорь прошел еще много испытаний: жизнь в подвале, бомбежки, голод, нехватка воды.
- Но уже без страха за себя. Я потерял жену и не видел смысла, чтобы жить самому, - вспоминает те страшные дни пенсионер.
А потом наступила тишина. Российским военным после ожесточенных боев удалось освободить город. Перестали взрываться снаряды. Наладилась мирная жизнь.
Игорь почти не выходил из полуразрушенной квартиры — не мог физически. Продукты ему приносили соседи.
- Соседи по улице. Потому что в доме он живет один. Кто-то погиб, кто-то эвакуировался, - поясняют волонтеры.
Продукты привозят и активисты.
- Мы поражаемся его мужеству и стойкости. Сейчас он учится жить, несмотря на потерю. Учится ходить на пятках, несмотря на тяжелую травму, - говорят добровольцы.
Как говорит Игорь, боль от потери жены сильна, как и прежде. Но в какой-то момент он понял, что надо жить дальше.
"БУДЕМ ЖИТЬ!"
Игорь старается наладить быт, учится находить радость в малом. Каждый шаг дается ему с большим трудом болью, но он не сдается. Сейчас пенсионер может выйти из подъезда, но ему пока недоступны какие-либо прогулки.
Но ростовчане не дают Игорю вновь отчаяться. Каждую неделю ему привозят продукты, необходимые средства гигиены, а недавно сделали подарок, от которого на глазах у пожилого человека навернулись слезы.
- Купили ему газовую плитку и баллон к ней. Теперь дядя Игорь может сам приготовить себе еду. Когда он увидел баллон с плитой, мы заметили слезы в глазах. Для него это стало неожиданностью. Но уже через секунду он смахнул слезы с лица, схватил сковородку и сказал: «Ребята, сейчас яйца поджарим. Будем жить!», - улыбнулись активисты.
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