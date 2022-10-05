«На уроках прошу достать смартфоны»: 22-летний педагог из Ростова рассказала, как быть с учениками на одной волне

Когда-то педагог начальных классов мечтала стать актрисой, но не пожалела, что выбрала школу. Фото: Личный архив героя публикации

5 октября - День учителя. А профессия эта, как известно, не из простых. Ростовская учительница начальных классов 22-летняя Арина Микова рассказала, почему современная школа похожа на зарисовки из «Ералаша», как найти язык с поколением соцсетей, а также поделилась мнением о том, почему нельзя запрещать телефоны на уроках.

МЕЧТАЛА СТАТЬ АКТРИСОЙ, А ПОПАЛА В ШКОЛУ

- Я работаю учителем начальных классов уже четыре года. Верно говорят: счастливые часов не наблюдают, - смеется девушка. – Ну, а если серьезно, очень рада, что уже после первой практики в педколледже получилось устроиться в школу. Хотя незадолго до этого очень мечтала стать актрисой. Сейчас понимаю: должность педагога объединила все давние увлечения - теперь помимо обязательных уроков веду театральное искусство и английский.

Как оказалось, выбор профессии Арины семья одобрила, Особенно бабушка - долгих 40 лет она проработала завучем, а еще педагогом по химии и биологии.

Арина Микова пошла по стопам бабушки и стала учителем. Фото: Личный архив героя публикации

- Думаю, для многих образ первой учительницы ассоциируется с беззаботным детством. Это всегда что-то очень теплое и родное. Стараюсь соответствовать, - улыбается собеседница. - Сама сейчас вспоминаю встречу со своей Ириной Юрьевной. Никогда не забуду, как на выпускном в четвертом классе мы разыгрывали сценку школьного урока. Мне досталась роль учителя, после педагог уверенным голосом заявила: "Это твое призвание". Получается - напророчила!

"НУЖНО УМЕТЬ ВЫДОХНУТЬ"

Как признается девушка, профессия педагога – очень большой труд: он не только про книжки-тетрадки, но и про общение с людьми.

– Найти подход к каждому ученику и его родителю - наша главная задача, - продолжает 22-летний специалист. - Мне вот в этом вопросе очень помогает активность, стрессоустойчивость, и, конечно же, эмпатия. В нашем деле без нее никуда. Даже в самые напряженные моменты нужно уметь выдохнуть. На языке педагога это означает представить, как поступить в той или иной ситуации, окажись ты на месте школьника или его родителей.

В этом году молодой учитель провела уже второй набор первоклашек. Фото: Личный архив героя публикации

"НЕКОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ С ДАРОМ ФИЛОСОФА"

- К счастью, мы с учениками «серфим» на одной волне, - улыбается Арина Александровна. - Думаю, потому, что разница в возрасте у нас не очень большая. Тут главное принимать их интересы, делиться чем-то новым и необычным - дети как губки все впитают.

Недавно я стала снимать забавные ролики для соцсетей. Уж не знаю, как, но ребята все это нашли и даже попытались повторить. Порой подходят, чтобы спросить как им музыку наложить, а как эффекты сделать. Все это очень умиляет! Иногда сами читают что-то в Интернете, изучают, а потом приходят и рассказывают. Так что друг у друга, получается, учимся.

Те, кто считает, что современные дети кроме гаджетов другой жизни не видят, очень ошибаются. Мы частенько ездим с ними на экскурсии, ходим по музеям и театрам. Ребята смотрят, впитывают, а потом задают очень взрослые и логичные вопросы. Ощущение, что некоторые из них уже родились с даром философа.

С учениками педагог на одной волне. Фото: Личный архив героя публикации

ДАТЬ СВОБОДУ ВЫБОРА

- Думаю, тут дело в подходе учителя, - уверяет ростовчанка. – А разница между педагогами с традиционным и современным - очень отличается. Например, знаю, что многие взрослые преподаватели очень негативно относятся к телефонам на уроке: мол, уберите все гаджеты со столов, у нас тут не компьютерный клуб, а школа.

Я же, к примеру, не разделяю такой позиции. Важно показать им положительный пример и дать свободу выбора. Поэтому, наоборот, специально прошу достать смартфоны, чтобы ребята могли сделать в учебных приложениях разные интересные задания или пройти тесты для закрепления материала. Так дети понимают, что телефон можно использовать не только для игр и соцсетей, но и для учебы.

Тем более здесь отлично работает правило запретного плода: чем больше говорим "нет", тем больше ребенок к этому тянется.

Помимо уроков в начальной школе педагог ведет английский и театральное искусство. Фото: Личный архив героя публикации

В КАЖДОЙ ШКОЛЕ МОЖНО СНИМАТЬ СВОЙ "ЕРАЛАШ"

- В этом году набрала уже второй поток первоклашек, сейчас активно налаживаем коммуникацию, - продолжает педагог. - В таком возрасте с ребенком очень важно разговаривать на равных, учить честности и умению признавать свои ошибки. Да, каждый может совершить какой-то проступок - все мы люди, и это нормально. Главное уметь признавать это и делиться. Ведь я не буду ругать их за откровенность: обсудим, сделаем вывод, чтобы больше такого не повторилось.

А еще смотрю на них со стороны и умиляюсь: что ни день, то забавный случай. Смешные и поучительные моменты встречаются всегда.

Мне даже кажется, что в любой школе города без проблем можно снимать собственный «Ералаш». Годы идут, а вот типажи не меняются. Коллеги согласятся, что в каждом классе, например, есть мальчик такого классического шебутного плохиша. Скорее всего гиперактивный и не всегда послушный, но в душе очень добрый и сознательный ребенок. У нас вон тоже такой товарищ есть. Помню, подходит ко мне и с максимально серьезным видом произносит: "Вижу, что мой одноклассник говорит вам неправду. Я сделал такой вывод. Думаю нам нужно вместе с ним это обсудить". Я едва сдержала улыбку. Ну вот и как после этого можно их не любить?

Арина рада, что спустя годы будет ассоциироваться у своих учеников с беззаботным детством. Фото: Личный архив героя публикации

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