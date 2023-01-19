«До сих пор боюсь оставаться дома»: многодетная мать из Ростовской области ответила, как пострадала от «банды амазонок»

Потерпевшая Людмила Борцова присутствует на заседании. Фото: Наталья Захарченко.

В Ростовском областном суде 19 января проходят прения по делу «банды амазонок». Это уже второе уголовное дело в отношении троих мужчин и женщины. Их обвиняют в 98 эпизодах, среди которых 30 убийств.

Напомним, в банду входили житель Ставрополья Роман Подкопаев, его сожительница Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория, а также семейная пара из Ростовской области Сергей и Анастасия Синельники. Преступники занимались грабежами и убийствами как на Дону, так и в Ставропольском крае. Подкопаев был застрелен при задержании, других арестовали, а позже судили. В 2019 году они получили 76 лет лишения свободы на всех.

На заседании по второму делу присутствовала одна из потерпевших — 71-летняя Людмила Борцова. До пенсии она работала дояркой, получала небольшую зарплату и при это воспитывала пятерых детей. Несмотря на скромный достаток семьи, «банда» проникла в ее дом и вынесла практически все вещи.

— Украли медаль многодетной матери! Ну что это такое? Забрали все, что я заработала. Какие-то 200 тысяч. Забирали все, что попадало им под руку, — вспоминает женщина.

К счастью, в тот день ни Людмилы, ни ее детей дома не было. Из украденного удалось вернуть сварочный аппарат, сервиз, некоторые золотые украшения, плед. Небольшие накопления исчезли навсегда.

Несмотря на это, пенсионерка считает, что семье повезло не столкнуться с грабителями. «Господь отвел», — вздыхает она. Правда признается, что после этого случая стала намного бдительнее.

— Никогда не закрывала двери, всегда была спокойна. Теперь и я, и соседи все закрываем, страшно. Я до сих пор боюсь оставаться дома, — признается потерпевшая.

Напомним, гособвинитель запросил для Инессы и Виктории Тарвердиевых, Анастасии Синельник 25 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сергея Синельника попросили приговорить к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

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