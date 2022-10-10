Тренер пойдет под суд за смерть школьника, утонувшего в Калмыкии по дороге на сборы

В воду зашли двое детей и их тренер. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии 47-летний тренер, который повезла детей на спортивные сборы, в скором времени окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело было возбуждено после гибели 11-летнего спортсмена, за жизнь которого и отвечала женщина. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК Республики Калмыкия.

По версии следствия, двоих детей из Тольятти везли на спортивные сборы по каратэ в Республику Адыгея. В одной машине ехали четверо: двое юных спортсменов и двое взрослых. Девочка была со своей мамой, а ответственность за мальчика несла тренер — его родители подписали нотариальное согласие.

Они проехали 1350 километров и 6 июля оказались в селе Джалыково в Лаганском районе Калмыкии. Около часа дня остановились у Михайловского канала, чтобы освежиться. Ничто не предвещало беды: в воду зашли дети и тренер. Мальчик не рассчитал силы и начал тонуть, а взрослые не смогли его достать.

На место выехали МЧС, полицейские, сотрудники межрайонного следственного отдела и осмотрели место происшествия. Позже тренера, который нес ответственность за погибшего, обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Обвиняемая, ответственная за жизнь и здоровье вверенного ей несовершеннолетнего ребенка, пренебрегая мерами ответственности, достоверно зная, что они находятся на неизвестном ей ранее водоеме, не имея разрешения законных представителей на допуск ребенка к купанию в нем, отпустила ребенка купаться, где мальчик и утонул, - рассказали в калмыцком следкоме.

Сейчас расследование уже завершено, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Отвечавшего за нее

Если в суде будет доказана вина тренера, ей грозит до трех лет с лишением права заниматься своей работой на тот же срок.

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