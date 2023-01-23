Был трижды ранен при обороне Ленинграда: о чем вспоминает ветеран Великой Отечественной в день своего 100-летия

Богатство Николая Нефедовича - трое детей, шестеро внуков, десять правнуков и двое праправнуков. Фото: семейный архив.

Сегодня в станице Тацинской Ростовской области большой праздник — 23 января 100 лет исполнилось ее долгожителю Николаю Нефедовичу Чепурному. Ветеран Великой Отечественной войны, несмотря на солидный возраст, очень ждет гостей с поздравлениями и концертом, которых встретит обязательно стоя. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали о самых ярких воспоминаниях векового юбиляра о войне и мирной жизни.

ДОБРОВОЛЬЦЕМ ПОШЕЛ НА ФРОНТ

Николай Нефедович родился в далеком январе 1923 года в хуторе Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области. Он был старшим из троих детей у мамы Галины.

- Был еще брат на два года младше и сестра. Их папа рано ушел из-за болезни, и мать поднимала их одна, - рассказывает внучка Николая Нефедовича Лариса, которая вместе с мужем заботится о ветеране.

На своей любимой Марии Николай женился в коротком отпуске и забрал к месту службы, где и родились трое их детей. Фото: семейный архив.

В июне 1941-го 18-летний Николай трудился водителем в колхозе и сразу пошел добровольцем. Сначала попал на Волховский фронт, а в итоге стал оборонять Ленинград, и в ходе боев трижды был ранен. В немногочисленных рассказах ветерана война не была овеяна романтичными мифами: вспоминал, как было страшно, холод зимой и окопы.

- Первые два ранения были в ногу. За малым живым дед остался. Рассказывал, как бежал с полным сапогом крови и сразу не почувствовал даже ранения, - продолжает внучка. - Вспоминает, как его ранило в голову, как он лежал. Солдаты его думали, что он мертвый. Уже после боя, когда солдаты собирали оружие, подошли, присмотрелись, а он дышит. Дедушка рассказывал, что услышал только, как товарищи кричат: «Здесь живой!» И потащили куда-то.

В день своего столетия ветеран встречает гостей стоя, с военной выправкой. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

НАШЕЛ ЛЮБИМУЮ ЗА ДЕНЬ

В госпитале бойца выходили и предложили стать офицером. И в 1944 году он поступил в Новосибирское военное училище, после окончания которого продолжил службу в пограничных войсках.

По окончании учебы выпускнику был положен десятидневный отпуск, и в родных краях он буквально за день нашел свою любимую Марию Ивановну, женился, и вместе они уехали к месту службы — к границе с Китаем. Там у пары родились трое детей — две дочки и сын.

Но уже в 33 года начальника заставы 58-го пограничного отряда Николая Чепурного комиссовали по состоянию здоровья — сказались былые ранения. Семья вернулась в Ростовскую область и обосновалась в Тацинском районе, в хуторе Михайлов.

Внуки и правнуки росли рядом с дедушкой Колей и бабушкой Машей. Фото: семейный архив.

ДЕДУШКИНО БОГАТСТВО

Свой вековой юбилей Николай Нефедович встречает уже без любимой Марии Ивановны. Но их богатство — трое детей, шестеро внуков, десять правнуков и уже два праправнука подрастают. К тому же не один ветеран — долгожитель: младшего брата не стало пять лет назад, а сестричка, которой «всего-то» 95 лет, тоже радуется юбилею брата.

- Я практически все детство провела у дедушки с бабушкой — жили по соседству. Запомнилось, какой дедушка добрый. Он очень хотел купить мне велосипед, а родители запретили — боялись, вдруг разобьюсь. До сих пор обидно! - уже со смехом вспоминает Лариса. - Всегда старался нам помочь, учил честности, никогда нас не обманывал, всегда нам радовался.

Для юбиляра устроили настоящий домашний концерт. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

А еще все дети и внуки у Николая Нефедовича всегда получали свежую сводку политинформации и комментарий от дедушки, который живо интересовался обстановкой в стране.

- Никогда не отказывал, когда его звали перед школьниками выступить, правда, уже лет 20 не ходит на митинги. Пока были силы, так мог выразить свои чувства о войне, что ребята запоминали на всю жизнь, - с гордостью говорит внучка ветерана.

С ВОЕННОЙ ВЫПРАВКОЙ

И даже свой сотый день рождения Николай Нефедович ждал с нетерпением.

Николай Нефедович с нетерпением ждал своего юбилея. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- Спрашивал, сколько дней ждать юбилея, когда его придут поздравлять. И до сих пор сказывается армейская выправка, дисциплина: дедушке важно, как он выглядит. У нас еще шутка была в семье, что фамилия говорящая - Чепурной, и чепуриться, то есть прихорашиваться, любил, куда бы ни шел, - с улыбкой рассказывает Лариса.

Так и сегодня Николай Чепурной готовился встречать гостей. С поздравлениями к нему приехали сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области с депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Вячеславом Василенко и администрацией района.

Юбиляр принимает гостей. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- Дедушка очень доволен, на таком подъеме после душевного концерта. Спасибо всем, кто не забывает наших ветеранов! - поделилась радостью внучка.

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