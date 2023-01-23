Психиатр прокомментировал потерю памяти беременной ростовчанки, которую искали всем миром четыре дня

Сейчас беременную женщину обследуют врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону жительница многоквартирного дома в одном из спальных районов не на шутку перепугала и своих родных, и волонтеров, и просто неравнодушных к чужой беде горожан. 46-летняя Инна Л. (все имена изменены – прим. ред.), находясь на девятом месяце беременности, вышла днем из дома в продуктовый супермаркет, а обратно так и не вернулась.

НЕОЖИДАННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

При этом конфликтов с близкими у женщины не было. Более того, Инна ждала в этот вечер мужа из командировки и собиралась приготовить что-нибудь вкусное.

В этот же день развернулись поиски. В них принимали участие волонтеры отряда «ЛизаАлерт», жители района и оперативники. Но женщина словно в воду канула.

А на четвертые сутки раздался звонок.

- Звонила наша бабушка, которая живет в одном из районов области, в сотне километров от Ростова. Мама была у нее. В этот же вечер я отправилась туда, - рассказывает Анна.

Но радость от встречи омрачилась тем, что Инна ничего не помнила.

НЕ УЗАЕТ ДОЧЕРЕЙ

- Сейчас выясняем, из-за чего могла случиться потеря памяти. Внешне никаких травм у мамы нет. С беременностью все в порядке. Мама не помнит ни меня, ни сестру, ни свою квартиру. Много молчит. Когда мы рассказываем ей факты из ее биографии, вроде что-то проясняется в сознании, - рассказывает Анна.

КАК МОЖНО ПОТЕРЯТЬ ПАМЯТЬ

Корреспондент «КП - Ростов—на-Дону» узнал у эксперта, психиатра и главного врача клиники «Феникс» Ольги Бухановской, с чем может быть связана амнезия.

- Так как данных о женщине мало, можно только предположить. При этом факт того, что она живет в благополучной семье, ничего не говорит ни о ситуации, в которой ростовчанка оказалась на момент ухода, ни о наличии реальных проблем. Внешнее благополучие не отражает реального душевного состояния, поэтому мы не будет рассматривать конкретно эту историю, а просто поговорим о том, в каких случаях может возникнуть нарушение памяти, - комментирует Ольга Бухановская.

По словам эксперта, жалобы на нарушение памяти, в первую очередь, встречаются при развивающемся слабоумии.

- А полная потеря, амнезия, глубокие провалы в памяти возможны при деменции. Но это явление не возникает в возрасте до 50-55 лет, - говорит психиатр.

ТРАНС И БИОГРАФИЧЕСКАЯ АМНЕЗИЯ

Кроме того, помрачение в сознании, похожее на транс, когда человек может перемещаться даже между городами и ничего не помнить об этом, может возникнуть на фоне эпилептического приступа .

- Это связано с определенными процессами перевозбуждения нервной системы. Это должно найти отображение в электроэнцефалограмме (исследование, которое изучает электрические сигналы клеток головного мозга и позволяет выявить эпилепсию – прим. ред.), - продолжает психиатр.

Также, со слов Ольги Бухановской, сегодня распространена биографическая амнезия.

- Это когда о человеке какое-то время ничего не было слышно, а потом он вдруг где-то появляется и говорит, что ничего не помнит. Такие явления и раньше были, но рассматривались преимущественно в рамках истерии. Когда, к примеру, имеются некоторые психотравмирующие стрессовые ситуации, и психика вытесняет эти проблемы пробелами в памяти. Это своеобразная психологическая форма защиты, - отмечает специалист.

Нельзя исключать и симуляцию.

- Когда человек знает, что у него нет потери памяти и он все помнит, но по каким-то причинам осознано заявляет о наличии «патологии», - рассказывает эксперт.

При этом Ольга Бухановская говорит, что какая бы причина ни была, все можно вылечить.

- Человека с такой проблемой должны обследовать психиатр и невролог. С потерей памяти можно справиться как медикаментозным способом, так и с помощью психотерапии, - подытожила Ольга Бухановская.

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