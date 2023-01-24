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Общество24 января 2023 9:02

Инженер, менеджер и монтажник: работа в Ростове, за которую платят от 100 тысяч рублей в месяц

Эксперты рассказали, кто в Ростове может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц
Татьяна ТИХОНОВА
Еще в донской столице сильно подросла медианная зарплата - что это значит?

Еще в донской столице сильно подросла медианная зарплата - что это значит?

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медианная зарплата в Ростове составляет 63 тысячи рублей по данным сервиса «Авито Работа». Это значит, что ровно половина вакансий оценивается дешевле, а другая половина оплачивается дороже. Причем за последний год этот показатель в донской столице вырос на 79 процентов. Нередко ростовчанам предлагают зарплату и выше этого значения. Вместе с аналитиками сайта по подбору работы собрали подборку вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

ВЫЕЗДНОЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Ростовская компания приглашает к себе выездного мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков на зарплату от 120 000 рублей. От специалиста требуется владение навыками установки и настройки актуальных версий Windows, Wi-Fi роутеров и замена комплектующих. Компания предлагает мастеру свободный график с возможностью полной занятости и обучением.

Мастер приедет "вылечить" домашний компьютер.

Мастер приедет "вылечить" домашний компьютер.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

Зубной техник с опытом работы от года может получать 100 000 рублей за изготовление съемных конструкций в сети стоматологических клиник. Работодатель обеспечит специалиста необходимыми материалами и инструментами и ожидает от него выполнение точных и эстетичных работ.

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДГУ

До 100 000 рублей обещают сервисному инженеру по обслуживанию ДГУ (дизель-генераторных установок) с опытом работы от 3 лет. Специалист будет заниматься работами по диагностике и ремонту ДВС, выполнять сервисное обслуживание двигателей и электростанций. Также необходимо заниматься консультированием заказчиков по вопросам причин возникновения неисправностей и их устранения. Инженер будет обеспечен служебным автомобилем и мобильным телефоном.

МЕНЕДЖЕР В СТОМАТОЛОГИЮ

Сеть стоматологических клиник приглашает к себе менеджера по продажам на зарплату до 150 000 рублей в ростовский филиал. Специалист будет проводить переговоры с пациентами, заниматься приемом и ведением пациентов, вести отчетность о проделанной работе, а также работать с CRM-базой. Стоматология обеспечит менеджера комфортным рабочим местом, а в качестве бонуса готова предложить лечение в клинике по себестоимости спустя полгода работы.

Толковому менеджеру, который будет вести клиентов дорогой стоматологии, готовы платить до 150 тысяч рублей.

Толковому менеджеру, который будет вести клиентов дорогой стоматологии, готовы платить до 150 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Опытный монтажник систем видеонаблюдения с личным автомобилем может получать до 110 000 рублей, занимаясь прокладкой кабельных трасс, монтажом и подключением камер видеонаблюдения, а также пуско-наладкой и сдачей в эксплуатацию системы видеонаблюдения. Компания оплачивает амортизацию автомобиля специалиста, бензин, гостиницы и командировочные.

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