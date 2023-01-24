Инженер, менеджер и монтажник: работа в Ростове, за которую платят от 100 тысяч рублей в месяц

Еще в донской столице сильно подросла медианная зарплата - что это значит? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медианная зарплата в Ростове составляет 63 тысячи рублей по данным сервиса «Авито Работа». Это значит, что ровно половина вакансий оценивается дешевле, а другая половина оплачивается дороже. Причем за последний год этот показатель в донской столице вырос на 79 процентов. Нередко ростовчанам предлагают зарплату и выше этого значения. Вместе с аналитиками сайта по подбору работы собрали подборку вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

ВЫЕЗДНОЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Ростовская компания приглашает к себе выездного мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков на зарплату от 120 000 рублей. От специалиста требуется владение навыками установки и настройки актуальных версий Windows, Wi-Fi роутеров и замена комплектующих. Компания предлагает мастеру свободный график с возможностью полной занятости и обучением.

Мастер приедет "вылечить" домашний компьютер. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

Зубной техник с опытом работы от года может получать 100 000 рублей за изготовление съемных конструкций в сети стоматологических клиник. Работодатель обеспечит специалиста необходимыми материалами и инструментами и ожидает от него выполнение точных и эстетичных работ.

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДГУ

До 100 000 рублей обещают сервисному инженеру по обслуживанию ДГУ (дизель-генераторных установок) с опытом работы от 3 лет. Специалист будет заниматься работами по диагностике и ремонту ДВС, выполнять сервисное обслуживание двигателей и электростанций. Также необходимо заниматься консультированием заказчиков по вопросам причин возникновения неисправностей и их устранения. Инженер будет обеспечен служебным автомобилем и мобильным телефоном.

МЕНЕДЖЕР В СТОМАТОЛОГИЮ

Сеть стоматологических клиник приглашает к себе менеджера по продажам на зарплату до 150 000 рублей в ростовский филиал. Специалист будет проводить переговоры с пациентами, заниматься приемом и ведением пациентов, вести отчетность о проделанной работе, а также работать с CRM-базой. Стоматология обеспечит менеджера комфортным рабочим местом, а в качестве бонуса готова предложить лечение в клинике по себестоимости спустя полгода работы.

Толковому менеджеру, который будет вести клиентов дорогой стоматологии, готовы платить до 150 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Опытный монтажник систем видеонаблюдения с личным автомобилем может получать до 110 000 рублей, занимаясь прокладкой кабельных трасс, монтажом и подключением камер видеонаблюдения, а также пуско-наладкой и сдачей в эксплуатацию системы видеонаблюдения. Компания оплачивает амортизацию автомобиля специалиста, бензин, гостиницы и командировочные.

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