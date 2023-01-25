Ростовчане спасли пенсионерку из Херсона накануне ее 90-летия

Пожилая женщина осталась одна в опасной зоне СВО, но ее спасли волонтеры из Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчане, которые еще год назад были даже не знакомы друг с другом, с марта сплотились в волонтерское сообщество «Неравнодушные». Они отвозят гуманитарную помощь на Донбасс, а еще эвакуируют из опасных зон мирных жителей. И вот копилка добрых дел активистов вновь пополнилась.

«ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО»

В этот раз они спасли 89-летнюю жительницу Херсона.

- Каждый раз, когда помогаем с эвакуацией оттуда, думаем, что это – в последний раз, потому что это очень сложно. А потом улыбаемся, потому что сами понимаем, сколько таких «последних» было и сколько еще будет, - начали свой рассказал волонтеры.

О 89-летней Людмиле Митрофановне из Херсона активисты узнали в конце ноября от Галины – ее родственницы, которую смогли эвакуировать раньше. А вот пожилой женщине никак не удавалось выбраться из города.

«ВСЮ ЖИЗНЬ ПОМОГАЛА ДРУГИМ»

- Людмила Митрофановна - человек непростой! До преклонного возраста она была волонтером. Всю жизнь помогала другим: ветеранам, пожилым, бедным. Даже в 87 лет, когда ей уже было тяжело ходить, не сидела на месте. Всегда приходила на помощь к тем, кто в этом нуждался, - говорят активисты.

Пенсионерка даже удостоена награды «Почетный волонтер города Херсона».

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

На ее эвакуацию собирали деньги всем миром. Кстати, вместе с Людмилой Митрофановной удалось вывезти из города еще одну женщину - 45-летнюю Таисию. После неудачной операции ее парализовало.

По словам активистов, на то, чтобы вывезти и Таисию, и Людмилу из города, деньги собирали и их родственники, и просто неравнодушные к чужому горю люди. Необходимо было достать больше 250 тысяч рублей. И вот, когда вся сумма была собрана, женщин перевезли из опасной зоны.

- Людмила Митрофановна и Таисия рядом с близкими. Они будут отмечать свои Дни рождения в безопасности. Таисии 28 января исполняется 46 лет, а у Людмилы Митрофановны 30 января юбилей. Ей - 90! Таков финал одной из самых эмоциональных для нашего сообщества эвакуаций, - сказали волонтеры.

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