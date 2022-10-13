Экономист и кондитер из Батайска в 33 года выиграла конкурс красоты, чтобы стать примером для дочерей

Евгения Ульянова из Батайска собирается в ОАЭ на международный конкурс красоты. Фото: из архива героини публикации.

Евгения Ульянова из Батайска Ростовской области еще год назад видела себя в нескольких ролях: мать, жена, начальница. О том, чтобы блистать на подиуме, 33-летняя руководительница отдела дебиторской задолженности в крупном издательстве и подумать не могла.

«ИЗ РАЗРЯДА САМЫХ ДЕРЗКИХ ГРЕЗ»

- Вернее, подумать-то могла, но это было из разряда самых дерзких грез. Детские мечты. Я ведь всегда считала, что модель – это красавица ростом метр 70 и с параметрами 90-60-90. А я от этого очень далека. Мой рост – 165 сантиметров, вес – 71 килограмм, ношу размер L,- рассказывает Евгения корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону».

Первый шаг к осуществлению детской мечты начался неожиданно – с тортов.

- Я никогда не умела печь. Думала, что это очень сложно. Чуть больше года назад муж предложил просто попробовать. И я испекла на его день рождения торт «Красный бархат». Получилось очень вкусно. С этого началась моя история с выпечкой, - продолжает собеседница.

Евгения старается всегда быть примером для своих девочек. Фото: Екатерина Калашникова

ВНАЧАЛЕ ТОРТЫ, А ПОТОМ – ПОДИУМ

Вскоре торты Евгения стала делать на заказ. Так у нее появился дополнительный источник дохода.

А однажды ей предложили стать партнером конкурса красоты. На то мероприятие, которое устраивала известная ростовская модель plus-size Ксения Усолкина, Евгения пришла в качестве партнера.

- В шоу участвовали женщины нестандартных для моделей параметров. Мне так понравилось их выступление, что я и сама захотела попробовать свои силы. Записалась в школу моделей к Ксении Усолкиной и все завертелось, - улыбается батайчанка.

Так, всего за год Евгения научилась не только красиво дефилировать по подиуму, но и сумела победить в нескольких конкурсах красоты.

«НАДО ИДТИ К СВОИМ МЕЧТАМ»

Как говорит красавица, она смогла перебороть свои страхи и комплексы и выйти на сцену ради дочерей.

- Я - мама двоих дочек. Старшей 13 лет, младшей четыре года. Я хочу быть для них примером. Я стараюсь им показывать, что жизнь многогранна, что надо идти к своим мечтам, - продолжает Евгения.

К слову, недавно батайчанка стала победительницей очередного конкурса красоты.

Евгения счастлива, что корона досталась ей. Фото: Екатерина Калашникова

КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ

Как рассказала организатор, Ксения Усолкина, конкурс нестандартной красоты проходил в Ростове уже четвертый раз.

Изюминка этой битвы красавиц в том, что выйти на подиум может любая женщина вне зависимости от возраста, веса и состояния здоровья.

- Конкурс Miss Shine of Russia о том, что у красоты нет ограничений. Каждый человек прекрасен. И красота – понятие относительное. В этом году в финал вышли 12 человек, самой молодой участнице 25 лет, а самой взрослой 63 года, - прокомментировала Ксения Усолкина.

ЗЕЛЕНЫЙ – ЦВЕТ ПОБЕДЫ

Победа в этом состязании, а с нею – корона и титул королевы красоты, достались Евгении. К слову, в одном из номеров она выступила со своими дочерями.

Теперь Евгения готовится к международному конкурсу красоты. Он пройдет в следующем году в Арабских Эмиратах.

- Пока еще не начала плотную подготовку к этому состязанию. Но одно знаю наверняка: обязательно возьму с собой зеленое платье. Для меня это цвет победы. Последний выход на Miss Shine of Russia был в изумрудном платье, а после этого мне вручили корону. Поэтому и в Дубае зеленое платье будет обязательно, - улыбнулась Евгения.

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