В художественном училище девушка ударила первокурсницу топором по голове. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове студентка ударила топором первокурсницу в художественном училище. Пострадавшую пришлось госпитализировать, а по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Источник рассказал "КП - Ростов-на-Дону", что известно о нападении на девушку.

УЧИЛИСЬ НА РАЗНЫХ КУРСАХ И ВЖИВУЮ НЕ ОБЩАЛИСЬ

Ученица четвертого курса Татьяна (имя изменено - прим.ред.) познакомилась с первокурсницей Еленой (имя изменено - прим.ред.) в интернете, хотя девушки и учились в одном училище. В то время Елена уже имела аккаунт на одном из сайтов для художников. На этой платформе можно было выставлять свои работы и продавать их. Татьяна якобы присвоила этот аккаунт себе, о чем сразу же узнала его владелица.

Юная художница начала писать гневные сообщения и комментарии. Конфликт долгое время продолжался только в интернете, но во вторник, 11 октября, девушки все-таки встретились лично.

- Были учения по эвакуации. Все вышли на улицу. Там они впервые встретились и начали ругаться, - рассказал источник.

ТОПОРОМ ПО ГОЛОВЕ

В среду, 12 октября, обидчица вызвала Елену на разговор. Девушка искренне думала, что Татьяна извинится и согласилась снова увидеться в училище.

Татьяна пришла на встречу с топором. Увидев ее, испуганная Елена тут же бросилась в аудиторию, но спрятаться не успела. Татьяна со всей силы ударила ее топором по голове. Из-за шока пострадавшая сначала даже не почувствовала боли и спряталась за стендом. Татьяну попыталась остановить преподавательница, но в итоге сама получила травму. Тогда на помощь бросились другие студенты - они скрутили нападавшую и отобрали у нее топор.

Первокурсницу отвели в туалет. Позже ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Врачи диагностировали у Марины закрытую черепно-мозговую травму. У девушки также проблемы со зрением.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Напавшую на первокурсницу студентку подозревают в покушении на убийство.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в донском управлении СК России.

"ПРИНЕСЛА СПРАВКУ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ"

Со слов источника, Татьяна первые пару лет хорошо училась и даже была старостой курса, но затем кардинально изменилась.

- На третьем курсе она пропала на месяц, а когда пришла, принесла справку и сказала, что у нее психические проблемы, поэтому она продолжает лечиться, - отметил источник.

Преподаватели отмечали эмоциональную нестабильность девушки в последнее время, но особо буйной и агрессивной она не была. Часто получала замечания за неподобающую для учебного заведения одежду.

Известно также, что девушка росла в неполной семье и жила с матерью, но потом съехала от нее. В последнее время она жила одна.

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