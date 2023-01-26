В Калмыкии под суд пойдет бывший министр спорта, его обвиняют в отмывании миллионов

Деньги, направленные по нацпроекту, не дошли по назначению. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Калмыкии перед судом предстанут участники организованной преступной группы вместе с бывшим министром спорта и молодежной политики региона. Их обвиняют в хищении средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Демография». Об этом сообщает прокуратура Республики Калмыкия.

ДЕНЬГИ ДОРОЖЕ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ

Физкультура и спорт нынче в тренде. Появляются новые спортивные объекты, обновляются старые. Молодым и перспективным ребятам, которые планируют связать жизнь со спортом высших достижений, - особое внимание. Но, как оказалось, будущая спортивная слава региона некоторым становится не так и важна, когда рядом маячат большие деньги.

Так, по материалам управления ФСБ по Республике Калмыкия было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника министерства спорта и молодежной политики региона и шести участников организованной преступной группы.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по следующим статьям: «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации», «Легализация (отмывание) денежных средств» и «Легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», - уточнили в прокуратуре региона.

3 МИЛЛИОНА ПО НАЦПРОЕКТУ ИСЧЕЗЛИ

По версии следствия, участники той самой группы, созданной экс-министром спорта и заместителем директора по финансово-хозяйственной деятельности Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе, совершили хищение бюджетных средств на общую сумму почти 3 миллиона рублей.

Подан иск на возмещение обвиняемыми причиненного ущерба. Фото: Даниил ОПАРИН

Эти деньги были выделены региональным министерством спорта и молодежной политики в рамках реализации нацпроекта «Демография» и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на период 2016 - 2022 гг.». За счет этих средств предполагалось купить спортинвентарь и необходимое оборудование.

ОТМЫВАЛИСЬ ДЕНЬГИ

- Высокопоставленный чиновник и один из соучастников давали незаконные указания подчиненным заключать прямые договоры с аффилированными поставщиками спортивного оборудования, - добавили в прокуратуре. - Кроме того, следователи выяснили, что бывший замдиректора школы олимпийского резерва совершал сомнительные финансовые операции и перечисления денежных средств на расчетные счета аффилированных лиц.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в Элистинский городской суд. Также подан иск на возмещение обвиняемыми причиненного ущерба.

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