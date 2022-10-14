Что произошло после матча «Ростов» - «Урал» 14 октября 2022

Что произошло после матча «Ростов» - «Урал». Фото: ФК "Урал".

ФК «Ростов» 14 октября уступил ФК «Урал» в игре 13-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча в донской столице завершилась со счетом 1:2. Рассказываем, как выглядело противостояние соперников и что произошло после матча «Ростов» - «Урал».

ХОД ИГРЫ

Команды вели по-настоящему ожесточенную борьбу с целью заполучить очки. Счет был открыт уже в первом тайме игроком "Урала" Лазаром Ранджеловичем. Он направил сферу в ворота ростовчан на 17-й минуте игры. Игрок запустил его по дуге за спину Сергею Песьякову примерно с 13 метров. Но уже через несколько минут ростовчане сравняли счет при помощи заработанного Николаем Комличенко пенальти, который успешно реализовал Роман Тугарев. На перерыв команды ушли с ничейным счетом.

После перерыва борьба стала еще более ожесточенной. Каждая из команд упустила по одному голевому моменту. Вторая часть игры была наполнена обилием желтых карточек и даже удалением в дополнительное время. Кроме того, под конец тайма "Уралу" все-таки удалось вырвать победу. Матч окончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Мнения фанатов, о том, почему игра не удалась, разделились. Некоторые говорили, что матч был откровенно слит, кто-то посчитал, что тренер выставил неподходящий для игры состав, а еще часть пожалели ростовчан, посчитав, что игроки просто устали.

"Абсолютно заслуженная победа "Урала". У нас ни одного удара в створ ворот после пропущенного гола, о чем вообще речь?", - написал один из фанатов.

"Обидно, конечно, не хватило нас во втором тайме, лучше оставить все выводы на суд Георгиевича. Не наш соперник и день", - отметил еще один болельщик.

"Заслуженное поражение Карпина, с составом не угадал, к чему ставить Прохина и Терентьева в старт, когда есть Мелехин и Лангович? Да и Миронова намного раньше менять надо было", - поддержал их еще один ростовчанин.

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