ФК "Ростов" потерпел второе поражение в сезоне. Фото; ФК "Урал".

Пятничным вечером на поле "Ростов Арены" встретились ФК "Ростов" и ФК "Урал" в рамках матча 13-го тура Мир Российской премьер-лиги. Команды вели по-настоящему ожесточенную борьбу с целью заполучить очки.

Счет был открыт уже в первом тайме игроком команды гостей Лазаром Ранджеловичем. Он направил сферу в ворота на 17-й минуте игры. Игрок красиво запустил его по дуге за спину Песьякову мягким ударом примерно с 13 метров. Но уже через несколько минут ростовчанам удалось сравнять счет при помощи заработанного Николаем Комличенко пенальти, который успешно реализовал Роман Тугарев. На перерыв команды ушли с ничейным счетом.

После перерыва борьба стала еще ожесточеннее. Каждая из команд упустила по одному голевому моменту. Вторая часть игры была наполнена обилием желтых карточек и даже удалением в дополнительное время. Кроме того, под конец тайма "Уралу" все-таки удалось вырвать победу.

Матч окончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

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