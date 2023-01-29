Ростовчанку, ставшую мамой троих детей в 21 год, осудили в соцсетях за покупку квартиры в Москве

Лада Королва верит, что справится со всеми трудностями. Фото: официальная страница Лады Королевой в соцсетях
Ростовчанка Лада Королева прославилась на всю страну тем, что зарабатывала на жизнь, доставляя еду с младенцем на руках. С того момента, как о ней рассказали федеральные телеканалы, жизнь дончанки сильно изменилась.
ИПОТЕКА НА 30 ЛЕТ
В поисках лучшей доли она переехала в Москву, где стала мамой уже троих детей. Сейчас Ладе Королевой 21 год. За плечами — немало испытаний. Пару лет назад она овдовела, но не сломалась. Мама двоих маленьких дочек и сына смогла сделать то, что многим не под силу и в более зрелом возрасте — она купила квартиру в Москве.
- Ключи получила, но сама квартира — стройвариант. Необходим ремонт, - говорит Лада.
Девушка признается, что приобрела жилье в ипотеку. Однокомнатная квартира стоила примерно восемь миллионов рублей. Лада оформила ипотеку на 30 лет.
- Первоначальный взнос был миллион, а по ипотеке — семейная ставка, - пишет многодетная мама в своем блоге.
ДОЛГОВАЯ ЯМА
Вот только не успели улечься радостные эмоции от покупки квартиры в столице, как наступили проблемы.
Лада говорит, что пока рабочие делают ремонт, ей пришлось снять жилье. Таким образом, на плечи многодетной мамы легла двойная финансовая нагрузка: оплата аренды и ипотеки.
И уже через полгода начали копиться долги. По словам многодетной мамы, она не сидит, сложа руки, и пытается ухватиться за любую работу будь то доставка или такси. Но, тем не менее, долги продолжают расти.
- У меня просрочка за ипотеку, - сообщила она своим подписчиками.
После постов о долгах те, кто следят за жизнью многодетной мамы через соцсети, разделись на два лагеря. Одни искренне сочувствуют девушке, а другие, напротив, осуждают.
- Раньше я тебя даже уважала за труд, что не сдаешься. А сейчас не пойму, почему не найти нормальную работу? Зачем брать ипотеку в Москве, которую не в силах оплачивать? Ради чего? - задается вопросами одна из подписчиц Лады.
Вторая уточняет, почему многодетная мама не купила квартиру в родном Ростове, где цены на недвижимость значительно ниже, чем в столице.
Нашлись и те, кто писал прямые оскорбления и даже советовал сдать детей в интернат. В итоге Ладе пришлось закрыть комментарии к одному из постов.
Несмотря на нападки недоброжелателей, девушка верит, что справится с трудностями. По словам Лады, она не имеет права сдаваться ради детей, которые для нее — главный смысл в жизни.
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