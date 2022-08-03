Ладе Королевой всего 21 год, а она уже воспитывает троих детей. Фото: из архива героини публикации

История Лады Королевой вполне может лечь в основу сериала, причем не на один сезон. Ростовчанке всего 21 год, но она уже успела прославиться на всю страну.

Впервые о Ладе заговорили весной 2019 года, когда кто-то из прохожих сфотографировал молодую мамочку-курьера с коляской и чемоданом известного сервиса по доставке. Она откровенно рассказала, почему приходится работать с маленьким ребенком на руках. Отважную маму-курьера приглашали на ТВ-шоу, про нее писали СМИ, а интернет-пользователи со всей страны пытались помочь: кто деньгами, кто памперсами. С тех пор утекло много воды. За три года Лада родила троих детей, похоронила мужа, купила квартиру в Москве и даже вышла на подиум, чтобы осуществить юношескую мечту. Но обо всем по порядку.

Лада стала популярной после работы курьером. Фото: паблик в "ВКонтакте" "Ростов-Главный"

ОТПРАВИЛАСЬ ПОКОРЯТЬ СТОЛИЦУ

Когда фото Лады появилось в одном из местных пабликов, ей было всего 18 лет. Она первый день вышла на работу курьером по доставке еды. Казалось бы, обычная история. Но народ так проникся к "маленькой маме", что Лада проснулась победительницей.

Жизнь Лады кардинально изменилась: она с мужем-ровесником и дочкой переехала в Москву. Девушка на тот момент мечтала о карьере модели. Внешние данные вполне соответствуют: стройная, длинноволосая блондинка с большими глазами. Но с модельным бизнесом не заладилось, в отличие от материнства.

Ростовчане стали родителями еще двоих детей. Старшей дочери сейчас четыре годика, средней - 2,8 месяца, а сыну – полтора года.

Ростовчанка сумела купить квартиру в Москве. Фото: из личного архива героини публикации

ИСПЫТАНИЯ МОСКВОЙ

Жизнь в Москве для молодых родителей стала непростым испытанием. Оно и понятно: цены на аренду жилья бешеные, а работодатели не торопятся трудоустраивать многодетную маму. А супруг Лады, по ее словам, так и не сумел стать добытчиком в семье.

А около года назад на Ладу свалилось огромное испытание – умер муж, внезапно остановилось сердце. Казалось бы, жизнь дала трещину, которую уже не залатать. Но Лада не только не сломалась, а, напротив, добилась того, что многим не под силу многим даже в зрелые годы.

Сейчас девушка – обладательница титула престижного конкурса красоты и собственница квартиры в Москве. О том, как ей это удалось многодетная мама-модель рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Лада Королева (на фото - слева) стала участницей конкурса красоты. Фото: из личного архива героини публикации

ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ НА ЖИЛЬЕ

Лада признается, что толчком к приобретению недвижимости Москве стала квартира, которую она приобретала в Ростове. Мама-курьер понимала, что не хочет переезжать обратно: после Москвы Ростов казался ей провинциальным городом. Она решила продать жилье в донской столице и взять ипотеку в Москве.

- Ее купила с помощью пособия, которое дает государство при рождении третьего ребенка. Это – 450 тысяч рублей. Мама помогла деньгами, - говорит девушка. - В итоге купила квартиру площадью 38 кв.м. в том районе, о котором мечтала. Первоначальным взносом стала сумма, вырученная от продажи однушки в Ростове. Ипотеку мне выдали на 30 лет, платить надо по 48 тысяч рублей в месяц. Сама же квартира стоила девять с половиной миллионов рублей.

Сейчас Лада живет в съемной квартире вместе с подругами. В декабре, говорит она, сдадут дом, в котором она купила свою "однушку".

- Вот только еще предстоит делать ремонт, так как квартира – стройвариант, - поясняет многодетная мама.

ЖЕНЩИНА-ЗВЕЗДА

Лада не скрывает: деньги даются ей непросто. Одно время она пробовала себя в онлайн-продажах на крупной платформе. А сейчас работает в такси. Еще один источник дохода – блог в соцсетях. В нем девушка рассказывает о своей жизни. И, кстати, к ней уже обращаются рекламодатели.

- Хотя не всем подписчикам нравится, что бывают коммерческие посты. Но у меня трое детей, и мне надо зарабатывать деньги, - говорит Лада Королева.

Кстати, недавно многодетная мама смогла прикоснуться к своей мечте - стать моделью. Совершенно неожиданно для себя она приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Россия».

На конкурсе красоты Лада была самой молодой участницей. Фото: из личного архива героини публикации

- Я была на шоу популярного психолога. Там познакомилась с участницей конкурса, который проходил в прошлом году. Девушка спросила, почему я не участвую в таких состязаниях, - продолжает Лада. – И я решила попробовать свои силы. Тем более, что когда-то об этом действительно мечтала.

На конкурсе красоты «Миссис Россия – 2022» Лада была самой молодой участницей. Самой взрослой красавице было 63 года. Корона победительницы досталась 40-летней владелице гостиничного бизнеса.

- А мне дали титул Woman Star, что в переводе означает «Женщина Звезда», - улыбается Лада. - Вообще это был невероятный конкурс. Я ни капли не расстроилась из-за того, что не заняла призовое место. Ведь главное не победа, а участие. А еще я верю, что у меня все впереди.

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