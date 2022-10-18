Что будет с кредитами мобилизованных из Ростовской области: ответ регионального ОНФ

Ответы на самые популярные вопросы - коротко и по существу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кредитные каникулы для мобилизованных стали доступны мобилизованным и членам их семей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 13 октября. За пять дней от жителей Ростовской области поступило много вопросов насчет этой меры. В отделении Общероссийского народного фронта по донскому региону ответили на самые часто задаваемые вопросы на основании Федерального Закона № 377 «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

КТО ПОЛУЧИЛ ПРАВО?

Право на кредитные каникулы, то есть приостановку платежей, получили:

- Мобилизованные граждане,

- Контрактники, несущие службу в зоне специальной военной операции,

- Военные-добровольцы,

- Члены семей этих трех категорий граждан — их супруги, дети (несовершеннолетние, инвалиды, обучающиеся очно в возрасте до 23 лет), иждивенцы.

НА КАКИЕ КРЕДИТЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КАНИКУЛЫ

Каникулы распространяются на:

- Потребительские кредиты (в том числе на микрозаймы),

- Ипотечные кредиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, взятые до мобилизации.

Размер кредитов и их количество значения не имеют.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ НЕВЫПЛАТЫ И ПРОСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ?

- Неустойки и штрафы за период с 24 февраля 2022 года по 7 июля 2022 года начисляться не будут. Эта мера распространяется на контрактников и добровольцев.

- Взыскание просроченной задолженности приостановят по всем обозначенным выше категориям заемщиков.

КАК ДОБИТЬСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ?

- Заемщик должен обратиться с соответствующим заявлением к кредитору тем способом, который указан в кредитном договоре.

- Заявление можно подать в любой момент, пока действует кредитный договор, но не позднее 31 декабря 2023 года.

- Во избежание негативных последствий кредиторов рекомендуют уведомлять максимально оперативно.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ НАСТУПИЛИ?

- Кредитор рассматривает заявление в течение 10 дней, затем уведомляет о предоставлении кредитных каникул либо об отказе в них,

- Если в течение 15 дней решение кредитора не получено, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления, либо с даты, указанной в заявлении, но не ранее 21 сентября 2022 года.

НА КАКОЙ СРОК ДАЮТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ?

- На срок мобилизации плюс 30 дней.

При этом кредитные каникулы предоставляются только по основному долгу.

В это время проценты продолжают начисляться:

- По потребительским кредитам и кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночной ставки (рассчитывается Банком России),

- По ипотечным кредитам и займам — по ставке договора, с ежемесячным уменьшением процентов.

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