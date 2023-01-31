В Ростове хирурги семь часов сшивали пациентке порванные на руке нервы

В Ростове врачи семь часов сшивали нервы на руке женщины Фото: Иван МАКЕЕВ

Случайное падение на стекло обернулось для ростовчанки серьезными неприятностями – она так глубоко порезала руку, что едва не стала инвалидом. У женщины оказались повреждены нервы, что привело к полному параличу мышц, сообщили в 20-ой городской больнице.

ПОТЕРЯЛА СПОСОБНОСТЬ К ДВИЖЕНИЮ

Она не могла шевелить кистью, и это усугубилось потерей чувствительности.

- У пациентки были перерезаны локтевой, срединный и мышечно-кожный нервы, - рассказали в 20-ой городской больнице.

Из-за тяжелого состояния после несчастного случая не было возможности сразу провести операцию. Несколько недель рана заживала, а поврежденные ткани покрывались рубцами.

Но подвижность руки и чувствительность не вернулись. В итоге она обратилась за помощью в отделение травматологии и ортопедии № 2 с центром лечения боли и реконструктивной микрохирургии Городской клинической больницы № 20.

Было принято решение об операции. Перед врачами стояла сложная задача – сшить порванные нервы. Операция осложнялась еще и тем, что из-за дефекта нервов нельзя было сшивать их напрямую.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

- Мы приняли решение делать «вставки» из других нервов, - прокомментировал заведующий отделением Антон Бехтерев.

Вторая трудность – тяжелый доступ к порванным нервам. Они располагались рядом с артерией образовавшимися после травмы рубцами.

- Филигранная работа проводилась с помощью операционного микроскопа, который позволяет сшить органическую ткань меньше одного миллиметра, - сказали в больнице.

Операция длилась семь часов, три из которых врачи «добирались» до перерезанных нервов, после чего сшили их.

Ростовчанку ждет длительная реабилитация. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Уже наверняка можно сказать, что со временем, как только нервные волокна во время роста «достигнут» мышц, двигательные функции руки будут полностью восстановлены.

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