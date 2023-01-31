В Ростове медсестру убили в ее собственном доме, а спустя два дня вывезли тело на улицу

Следственный комитет выясняет детали убийства Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове, на улице Куйбышева, обнаружили тело убитой женщины, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. Позже выяснилось, что жертва — 31-летняя медсестра одной из городских больниц. А вскоре, сообщает региональный следком, был задержан и подозреваемый в убийстве. Им оказался 52-летний местный житель.

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПОПЫТАЛСЯ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

Как выяснилось, мужчина пришел в гости к свой приятельнице – медсестре. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, они выпили спиртное, а после поссорились.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области добавили, что злоумышленник нанес женщине множественные удары ножом. После того, как она перестала дышать, злоумышленник скрылся с места. А через два дня вернулся обратно, чтобы замести следы и вынести тело.

Его он отвез на улицу Куйбышева и оставил там.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ

Задержали мужчину накануне, 30 января. От дачи показаний мужчина отказался, сославшись на статью в Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

- Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СК по Ростовской области.

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