Как в 62 года выглядеть на 40, рассказала модель из Ростова

Елене Абертас в этом году исполнилось 62 года. Соцсети героини публикации

Елене Абертас из Ростова – 62 года, она – мама взрослых сына и дочери, а еще - бабушка двоих внуков. Когда Елене исполнилось 50 лет, она решила кардинально поменять жизнь.

До этого юбилея женщина пятнадцать лет занималась бизнесом: у нее были два магазина с детскими товарами, а также точки в крупных торговых центрах.

«С МЕНЯ ХВАТИТ!»

Но в какой-то момент Елена поняла, что устала.

- Бизнес требует полного и постоянного погружения. Не остается времени ни на что: об отпусках и мечтать не приходилось. Да и за собой следить не успевала. Питалась, как попало, то кусок пиццы схвачу, то гамбургер, - вспоминает Елена.

В какой-то момент она поняла, что так продолжаться больше не может.

- Стоп. С меня хватит! Хватит быть белкой в колесе! - решила Елена.

Так с бизнесом было покончено.

ИЗ БИЗНЕСА – В ФИТНЕС

Ростовчанка устроилась работать администратором в фитнес-центр.

- Тогда-то и узнала много чего о правильном питании, питьевом режиме. Раньше я могли пить весь день кофе и не сделать ни одного глотка воды. Теперь же выпиваю не меньше двух литров воды в день, - поясняет она.

Ростовчанка прошла обучение в школе моделей. Фото: соцсети героини публикации

Тогда же Елена начала заниматься спортом.

- Утром пешком шла на работу, потом становилась на беговую дорожку, после – тренажеры. А вечером групповые занятия с тренерами. В общей сложности, выходило, что на занятия спортом уходило шесть часов в день. Параллельно делала обертывания и массажи, - говорит Елена.

И в таком режиме прошло три года.

- У меня тело изменилось: подсушилось, я была вся на мышцах. Целлюлит исчез. Моя двадцатилетняя дочь тогда еще говорила, что я в лучшей форме, чем она, - вспоминает ростовчанка.

А затем фитнесс-зал закрылся, и Елена начала работать в индустрии красоты. Но вот привычка вести здоровый образ жизни, давать телу физические нагрузки осталась навсегда.

СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ

Сбалансированное питание, спорт, два литра воды в день и режим сна – главное оружие против возраста.

- Когда я начала рано ложиться и рано вставать, то похудела на пять килограммов за пару месяцев, - поясняет ростовчанка.

К слову, Елене смело можно дать 40 лет. При этом она никогда не ложилась под нож к пластическому хирургу.

- А к косметологу хожу регулярно, делаю чистки лица, не забываю и о домашнем уходе, - продолжает Елена.

НА ПОДИУМ – В 62 ГОДА!

Пару лет назад Елена оказалась в числе зрителей конкурса красоты, который проходил в Ростове. Шоу устраивала модель плюс-сайз Ксения Усолкина. В тот вечер выступали женщины разных размеров и возрастов.

Дело в том, что Ксения Усолкина, построившая карьеру благодаря лишним килограммам, уверена: очарование женщины не зависит от параметров. Поэтому известная модель ежегодно проводит конкурсы нестандартной красоты.

Ростовчанка занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Фото: соцсети героини публикации

Елене так понравилось и само шоу, и его идея, что она решила попробовать свои силы.

- Я – миниатюрная женщина, мой рост – метр 52. Во времена молодости и подумать не могла о том, чтобы стать моделью, ведь тогда были строгие требования к параметрам. Зато сейчас появилась возможность попробовать что-то новое. Я записалась в школу моделей. А следом за мной – и моя дочка, - говорит ростовчанка.

«МИСС СТИЛЬ»

И вот, после обучения, наступило время для очередного этапа. Впервые Елена стала участницей конкурса красоты Miss Shine of Russia, который прошел в Ростове

- Главная идея этого состязания в том, что у красоты нет ограничений. Каждый человек прекрасен. И красота – понятие относительное. В этом году в финал вышли 12 человек, самой молодой участнице было 25 лет, а самой взрослой, Елене, 62 года, - прокомментировала организатор конкурса.

Елена с особым трепетом подошла к подготовке к шоу, ведь это – первый подобный опыт. Она сама сшила себе три платья для выходов на сцену. Одно – белое и предназначалось для творческого номера.

Елена выиграла в номинации "Мисс стиль". Фото: Екатерина Калашникова

- Образ был стилизован под Мэрлин Монро, - пояснила Елена.

В битве красавиц ростовчанка выиграла в одной из номинаций и получила титул «Мисс стиль». По словам Елены, она не исключает, что еще раз примет участие в таком конкурсе.

- Я бы хотела сказать всем женщинам, что не надо бояться своего возраста. Счастливой можно и нужно быть и в 20 лет, и в 70. Главное - уметь радоваться жизни и видеть прекрасное даже в мелочах. Ведь недаром говорят, что красота – в глазах смотрящего, - улыбнулась ростовчанка.

Ростовчанка в свободное время любит рисовать. Фото: Соцсети героини публикации

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