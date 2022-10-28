Вернувшийся из США ростовский летчик Ярошенко вошел в состав Общественной палаты России

Ярошенко вернулся на родину в мае 2022 года. Фото: Кристина Круговых

Ростовский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся после десяти лет заключения в американской тюрьме, стал членом Общественной палаты. Соответствующий указ подписал президент.

— Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошеноко К. В. — правозащитника, общественного деятеля, — говорится в документе.

Ростовчанина Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии. Летчика заподозрили в том, что он собирался перевести крупную партию — сам ростовчанин отрицал свою причастность. Его перевезли в США, где позже, в 2011 году приговорили к 20 годам заключения.

Летчика задержали в 2010 году. Фото: архив семьи Ярошенко.

Защита Ярошенко утверждала, что еще в Либерии его пытали. Позже родственники неоднократно жаловались на условия заключения в американской тюрьме. Весной 2022 года россиянина обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида.

В 2015 году в России возбудили уголовное дело в отношении спецслужб Либерии и США. По версии следствия, в Либерии Ярошенко похитили, два дня удерживали в стране, а потом без соблюдения обязательных юридических процедур отправили в США. Расследование дела было приостановлено, но по возвращении ростовчанина на родину, в июле, снова возобновлено. Спустя месяц супруга Ярошенко Виктория сообщила, что «в деле так и не появилось лицо, которое подлежит привлечению в качестве подозреваемого».

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