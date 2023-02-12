Фотограф обнародовал эксклюзивные кадры со съемочной площадки сериала «Раневская» в Таганроге

Фотографу удалось запечатлеть съемочный процесс. Фото: Сергей Плишенко.

Главный фотограф города Таганрога Сергей Плишенко на съемочной площадке сериала «Раневская» успел сделать шесть удачных фотосессий. Профессионал своего дела, он смог ближе остальных подойти к актерам и запечатлеть эти уже ставшие историческими съемки.

Сергей эксклюзивно предоставил редакции «КП — Ростов-на-Дону» ранее не обнародованные кадры и рассказал, как ему удалось попасть на съемочную площадку сериала.

Раневскую в сериале сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук. Фото: Сергей Плишенко.

СТАЛ «СВОИМ» НА ПЛОЩАДКЕ

Желание оказаться на съемках какого-нибудь фильма у главного фотолетописца приморского города Сергея Плишенко возникло давно. Первой такой киноработой для мужчины стала кинокартина «Переводчик» режиссера Андрея Прошкина.

- Тогда я напросился сопровождать съемочную группу как фотограф, - начинает автор снимков. - Но сначала предложил попробовать: если им понравится, то тогда останусь. И вот на следующий день я уже был на площадке, и все воспринимали меня как члена команды! После этого были еще сериал «Смотритель маяка» и продолжение «Зеленого фургона»...

Репортажные фото Сергея делал "для себя", а портреты - по заказу съемочной группы. Фото: Сергей Плишенко.

Когда же в Таганроге начали снимать «Раневскую», Сергей подошел к продюсеру сериала и показал свои предыдущие работы. Тот, недолго думая, согласился. Какие-то съемки — «репортажку» — фотограф проводил «для своего удовольствия», а какие-то — портреты актеров — по заказу съемочной группы.

МЕСТНЫЕ ХОДИЛИ В МАЕЧКАХ, АКТЕРЫ — В ПИДЖАКАХ

Работа на съемочной площадке каждый день начиналась рано утром и завершалась за полночь.

- Съемки велись в разгар лета — в июле месяце, - рассказывает собеседник. - Поэтому актерам пришлось несладко: в то время, когда местные жители ходили в маечках и шортиках, мужчины-актеры надевали на себя рубашки, жилеты и пиджаки, а женщины — плотные платья по щиколотку. Спасали лишь прохладительные напитки и вентиляторы!

По словам фотографа, съемки продолжались с утра по ночи. Фото: Сергей Плишенко.

Как опытный визуал, фотограф подмечал, казалось бы, малейшие, но такие значимые для раскрытия истории жизни актрисы нюансы.

- Был момент, когда главная актриса Мариэтта Цигаль-Полищук подошла к лошадям и стала кормить их листьями, - вспоминает фотограф. - Именно в этот момент, актриса полностью вошла в роль Раневской.

Однако, по словам таганрожца, операторам сериала с первого дубля не удавалось снять почти ни один эпизод.

Многие сцены снимали на улицах Таганрога. Фото: Сергей Плишенко.

- На экране нужно было правильно показать не только главную героиню, но и всех остальных, - поясняет Сергей. - Поэтому-то дублей и делалось так много. Но никаких конфликтов на площадке не было. Все следовали воле главного режиссера, вся команда шла к нужному результату.

Когда съемки велись не в доме Раневской, а в самом городе, то вокруг постоянно крутились местные жители.

- Иногда они даже аплодировали актерам в ответ на удачно на снятую сцену, - рассказывает фотограф. - Но подобраться поближе к актерам было не всегда просто — щелчок фотоаппарата мог испортить даже самый лучший дубль.

Съемки велись в разгар лета. Фото: Сергей Плишенко.

ИНТЕРЕСНА РАБОТА РЕЖИССЕРА

Чтобы получить эксклюзивные кадры, снимать приходилось издалека, а также посещать репетиции, наблюдать за работой визажистов и костюмеров. Сергею было интересно видеть реакцию артистов на просьбы режиссера.

Мне было любопытно наблюдать, как режиссер объясняет артистам, что он хочет увидеть в кадре, - поясняет таганрожец. - Но не менее было интересно видеть, как актеры воплощают режиссерскую задумку.

Многие члены съемочной группы просили фотографа снять для них еще пару снимков. Фото: Сергей Плишенко.

Для фотографа также был приятен обратный отклик актеров: когда звезды кинематографа сначала настороженно воспринимают незнакомца с фотоаппаратом, а потом, увидев на экранчике удачную картинку, уже просят снять их еще несколько раз.

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