«Банда амазонок» обжалует приговор Ростовского областного суда на 99 лет колонии

Суд огласил приговор четырем подсудимым по делу банды амазонок. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

«Банда амазонок» считает приговор Ростовского областного суда несправедливым и будет его обжаловать. Решение огласили в понедельник, 13 февраля, об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

99 ЛЕТ НА ЧЕТВЕРЫХ

Ростовский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Инессы и Виктории Тарвердиевых, а также супругов Сергея Синельника и Анастасии Синельник. В общей сложности на четверых им назначено наказание — 99 лет в колонии.

- Следствием и судом было установлено, что уроженка Ставрополья Инесса Тарвердиева вместе со своей дочерью Викторией и супругами Сергеем и Анастасией Синельник из Ростовской области семь лет, с июля 2007 года по сентябрь 2013-го, совершали разбойные нападения на жителей Дона и убийства семи человек, покушались на убийство еще трех, в том числе ребенка, - отметила гособвинитель. - Кроме того, посягали на жизнь шестерых сотрудников полиции, из которых трое погибли от смертельных огнестрельных ранений, а один был ранен. Также на Дону и на Ставрополье злоумышленники совершали кражи.

Приговор объявили в Ростовском областном суде. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Уточняется, что при совершении преступлений использовались различные виды огнестрельного оружия.

СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬЮ

На суде напомнили и о том, что Инесса Тарвердиева в 1998 году рассказала сожителю о месте, где находится ее муж, чтобы избавиться от последнего. Спустя четыре года, в 2002 году, на Ставрополье вместе с возлюбленным она из неприязни убила знакомого и его подругу. Спустя год в ходе разбойного нападения на частный дом эти двое убили двух девочек. Чтобы отвести от себя подозрения, убили из того же оружия незнакомого мужчину в калмыцком городе Лагань.

Но на скамье подсудимых Инесса оказалась с дочерью, но без сожителя — при задержании он оказал сопротивление и был застрелен сотрудниками полиции.

Сергею Синельнику суд назначил наказание - 25 лет в колонии строгого режима. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

- В зависимости от степени и участия их признали виновными по статьям «Пособничество в убийстве», «Убийство», «Покушение на убийство», «Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», «Покушение на хищение оружия», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного охрана», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему», а также «Кража» и «Покушение на кражу», - прокомментировали в областной пресс-службе судов.

СЧИТАЮТ ПРИГОВОР НЕСПРАВЕДЛИВЫМ

Суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима - это максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом для женщин. Анастасии Синельник назначено наказание в виде 24 лет в колонии общего режима. Ее супруга Сергея приговорили к 25 годам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, он также лишен звания старшего лейтенанта милиции.

Приговор суда еще не вступил в силу. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

Суд удовлетворил исковые требования нескольких потерпевших о взыскании с осужденных имущественного вреда и компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил. И, судя по всему, банда амазонок собирается его обжаловать. В зале заседаний Инесса Тарвердиева заявила, что приговор в отношении ее дочери Виктории, а также Сергея Синельника и Анастасии Синельник несправедлив. Сам Сергей Синельник тоже высказался о том, что считает приговор слишком суровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о ста убийствах и кражах: как в ростовском суде выносят приговор «банде амазонок»

В Ростовском областном суде началось оглашение приговора «банде амазонок», обвиняемой в грабежах и убийствах (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Не лишайте шанса на семью и детей!»: «банда амазонок» взяла последнее слово перед приговором

Члены «банды амазонок» на последнем слове перед приговором плакали и просили суд о справедливости (подробнее)