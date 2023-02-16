Строитель из Ростова слепил из снега двухметровую скульптуру красавицы на коне

Сергей за вечер вылепил из снега скульптуру высотой около двух метров. Фото: страница Сергея в соцсетях

Ростовчанин Сергей Бербеницкий живет в микрорайоне «Левенцовский». Местные жители знакомы с его работами уже давно. Пять лет назад у ростовчанина появилось хобби - лепить из снега, причем не снеговиков, а целые арт-композиции: ростовых Снегурочек, Дедов Морозов, гномиков и других сказочных персонажей.

Эту скульптуру мужчина слепил в канун Дня всех влюбленных. Фото: соцсети героя публикации

ПЕРВЫЙ СНЕГ

К сожалению, из-за теплых зим в Ростове это удается нечасто. Но, как только выпадает достаточно снега, он берет в руки лопаты и отправляется во двор. Лепит по вечерам, после работы. Трудится он строителем в том же районе, где и живет.

Несмотря на то, что художественного образования у мужчины нет, фигуры получаются очень детализированными.

- Я никогда не изучал изобразительное искусство, не занимался скульптурой, всю жизнь был далек от творчества, - рассказал Сергей корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». – Просто однажды вдруг захотелось что-то слепить из снега. С тех пор и повелось.

К слову, в прошлом году фото зимней скульптуры – танцующей пары – облетело все страну.

А эта скульптура стала известна на всю страну. Фото: страница Сергея в соцсетях

ДВА МЕТРА КРАСОТЫ

В этом же году Сергей слепил из снега длинноволосую принцессу, восседающую на лошади. Скульптура получилась масштабная – два мета в высоту. На ее создание ушло около трех часов.

Сколько простоит снежная статуя, сказать трудно. Уже сегодня осадков в городе нет, а температура увеличилась.

Сергей признается, бывает и такое, что скульптуры крушит детвора. К примеру, именно такая участь постигла в прошлом году персонаж из сказки «Морозко» Марфушу. Ребята снесли скульптуре голову сразу после того, как ее слепили. Но на ребят зла строитель не держит. Максимум - может сделать замечание.

- Когда лепил Марфушу, какой-то школьник прям при мне начал закидывать ее снежками. Я сказал, что так делать не стоит, - улыбнулся Сергей.

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