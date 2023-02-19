Лечила грипп, а оказался рак: ростовчанка случайно узнала о редкой опухоли

Специалисты обнаружили у ростовчанки редкую болезнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ростова в последнее время стала замечать, что слишком часто болеет простудой и гриппом. Вначале Наталья (имя изменено - прим. ред.) грешила на плохую погоду, слякоть и снег. А когда в очередной раз с гриппом не смогла справиться самостоятельно, пошла в свою поликлинику по месту жительства.

КОГДА ВИТАМИН С НЕ ПОМОГ

На приеме у участкового терапевта она пожаловалась на насморк, кашель и боли в груди. Казалось бы, налицо симптомы гриппа.

- Вот только ни витамин С, ни жаропонижающие не помогают, - пожаловалась она участковому терапевту.

Поначалу и врач решила, что у пациентки – простудное заболевание. Женщине поставили диагноз ОРВИ и отправили домой лечиться. Но рекомендации врача, которые Наталья тщательно выполняла, не привели к улучшению самочувствия.

И вот – повторный прием, на который пациентка пришла с теми же жалобами. Как рассказали в управлении по координации деятельности медицинских организаций Ростова-на-Дону Министерства здравоохранения Ростовской области, тогда участковый терапевт собрала детальный анамнез и отправила женщину на КТ. Результат исследования оказался неутешительным.

МУТАЦИЯ КЛЕТОК

- У пациентки обнаружено редкое заболевание – миеломная болезнь, это - злокачественная опухоль, возникающая в организме из-за мутации клеток в костном мозге, - пояснили специалисты.

Опасность этой болезни в том, что она на ранних стадиях протекает практически без симптомов. При этом иммунитет организма сильно ослабевает, а человек все чаще начинает болеть вирусами и простудами. Но на ранней стадии, подчеркивают специалисты, недуг хорошо поддается лечению.

Наталья не скрывает, что диагноз стал для нее ударом. Но в то же время верит, что справится с болезнью. Ведь благодаря участковому терапевту о недуге она узнала вовремя.

- Оказывается, что в обычной поликлинике работают отличные специалисты. А терапевт, которая поставила верный диагноз, - совсем молоденькая девочка. Я очень признательна врачу Анне Сячиной, - отметила пациентка.

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