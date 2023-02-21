«Спасал как своих детей»: Ростовчанин рассказал, как пытался достать школьников, провалившихся под лед

Спасти ребят не удалось. Фото: Олег УКЛАДОВ

В один вечер беда пришла сразу в две ростовские семьи. 20 февраля в районе лодочной станции на улице Задонской двое школьников провалились под лед на реке Мертвый Донец. Не удалось спасти 12-летнюю девочку и 10-летнего мальчика. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" отыскала человека, который пытался своими силами спасти детей.

"ДАЖЕ НЕ БАРАХТАЛИСЬ"

В мгновение не стало шестиклассницы и ученика четвертого класса. Как рассказывают знакомые, ребята жили в соседних домах в Советском районе, учились в школах неподалеку, и любили проводить время вместе. В тот вечер в последний раз их видели на прогулке в районе нового ЖК близ Вертолетного поля.

Вечером понедельника, 20 февраля, примерно в 18.15 ребята решили покататься на льду речки Мертвый Донец. На улице было +1, и в один момент лед под ногами провалился, и ребята ушли под воду.

- Они даже не барахтались, - с ужасом говорят очевидцы. - Сторож сперва побежал спасать ребят, но понял, что на льду не удержится, позвал друга. Тот взял весло, чтобы вытянуть детей из воды и самому спастись, если сам провалится, но сам чуть не утонул.

ЧП произошло на улице Заречной. Фото: СУ СК по Ростовской области

"САМ ЧУТЬ НЕ УТОНУЛ"

- Я в ту ночь был на работе, - с трудом поделился переживаниями Михаил Михайлович Гарбузов, который дежурил вместе со сторожем на лодочной станции в ту ночь. Именно он схватил весло и попытался достать ребят из воды. - Это было страшно. Спасал детей как своих. Сам чуть не утонул. Очень тяжело и больно. Не дай Бог кому пережить такое.

К сожалению, спасти школьников не удалось. Случившееся стало шоком для детей, родителей и учителей. С самого утра одноклассникам погибших рассказали о том, что в Ростове и области просто нет безопасного льда, а вечером 21 февраля пройдет экстренное родительское собрание.

- Она была очень талантливой, увлеченной, общительной девочкой, - вспоминают с теплотой в школе свою ученицу.

Здесь же учится младший брат погибшей девочки. И вся школа старается оказать семье посильную помощь и финансовую, и моральную.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Схватил весло, но лед не выдерживал»: Как погибших на реке Мертвый Донец школьников пытался спасти сторож лодочной станции

Как искали 10-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые отправились гулять на речку и погибли (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове 12-летняя девочка и 10-летний мальчик погибли, провалившись под лед

Трагедия произошла вечером на улице Задонской (подробнее)