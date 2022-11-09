«Церковь не должна лезть на баррикады»: Владыка Меркурий рассказал о роли священников в спецоперации

Глава Донской митрополии рассказал о том, как Церковь относится к специальной военной операции. Фото: Константин Ходарев.

Гостем студии радио «Комсомольская правда» в Ростове стал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. На волне 89,8 FM глава Донской митрополии рассказал о том, как Церковь относится к специальной военной операции.

Поговорили о священниках на фронте, о взаимодействии епархии с Вооруженными Силами РФ, об институте военных капелланов, о поддержке вынужденных переселенцев, мобилизованных дончан и их семей, а также о единственных союзниках России.

«ЦЕРКОВЬ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ ОНА ВОСТРЕБОВАНА»

- Владыка, здравствуйте. Прежде всего - спасибо, что нашли время прийти к нам. Сегодняшнюю повестку дня для СМИ определяет, конечно, специальная военная операция. С разных сторон слышится: «Спецоперация, мобилизация, а почему Церковь молчит?» Если вы не против, поговорим с вами об этом?

- Вопрос, может быть самый важный и самый главный - где Церковь? Церковь всегда со своим народом. Используем медицинскую терминологию: когда человек начинает чувствовать, как у него работает сердце, то говорят, что это сердце больное. Человек в нормальном состоянии, в здоровом, не должен чувствовать, как у него сердце работает. Тогда организм нормально функционирует. Тут то же самое - вопрос в отношении тех людей, которые спрашивают: «Где в настоящее время Церковь?»

Конечно, хорошо, что эти люди ищут Церковь. Но это первое свидетельство того, что они вне Церкви. Потому что человек, который живет в Церкви, он знает, где она и что она делает. Церковь не должна делать политических заявлений. Церковь не должна лезть на баррикады. Потому что в Церкви разные люди есть: разных политических партий, разных воззрений. Есть праведники, и есть грешники. Церковь принимает всех. Церковь – для всех. Если Церковь станет на чью-то сторону или начнет давать политические оценки, значит для одних Церковь будет Матерью, а для других - мачехой. Этого не должно произойти!

Владыка Меркурий: "Мы за всех молимся, никому не отказываем". Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

- И как тогда?

- Церковь должна сохранять этот статус-кво, который изначально определен Богом. И в основе всего этого должно быть умиротворение. Мир, любовь, согласие.… Поэтому, если вы обратили внимание, то Церковь всегда оказывается там, где человеку плохо. Если это касается помощи гуманитарной – она рядом с теми, кто страдает. Если это касается помощи раненым, больным – она рядом с теми, кто испытывает эту боль. Если человеку нужна психологическая поддержка, духовная - она там. И на передовой, и здесь. Церковь всегда там, где она востребована. И мы не кричим об этом на каждом перекрестке.

Многие считают, что Церковь или священник должен, распахнув полы рясы, лезть из окопов, призывать куда-то… Я не знаю, откуда эта картинка сформировалась. Священник не должен этим заниматься.

- Из фильмов…

- Видимо, какие-то яркие примеры, когда священников вообще не показывали, но один раз показали, и на всю жизнь запомнилось. Это не задача священника, священник должен сделать так, чтобы военный или гражданский человек вне зависимости от того, какова его деятельность, всегда чувствовал себя человеком. Чтобы он не терял свое человеческое достоинство. Чтобы он не превращался в животное, которым руководствуют одни инстинкты. Вот эта задача Церкви. Чтобы человек почувствовал свою ответственность перед людьми и перед Богом. Может быть, сначала перед Богом, а потом и перед людьми. Чтобы его поступки были ответственными. Чтобы он руководствовался здравым смыслом и логикой. А не своими какими-то похотями или страстями. Церковь этому служит. Поэтому, когда говорят: «Где Церковь?» - Церковь рядом со своим народом. Я отвечаю на этот вопрос совершенно ответственно: всегда рядом с теми, кому плохо.

Гость студии рассказал о задаче церкви во время СВО: это поднятие духовного, высоконравственного уровня наших Вооруженных Сил. Фото: Константин Ходарев.

«НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ»

- Ну а все-таки Церковь поддерживает специальную военную операцию?

- Вы задаете провокационный вопрос. Его можно переформулировать так: «Церковь за войну или нет?» Конечно, против. Церковь за насилие или против насилия? Церковь против насилия. Церковь за мир или против мира? Церковь за мир. Поймите, что согласие между людьми можно достигнуть только тогда, когда у человека мир в сердце. Мир в уме. А сегодняшняя наша обстановка говорит об обратном.

Был такой царь - пророк Давид, который Псалтырь написал. Он сказал: «Нет во мне мира, потому что я грешник, потому что грех живет во мне»; или: «Несть мира в костех моих от лица грех моих» (Пс. 37:4). Отсутствие мира в человеческом сердце – это и есть следствие греховной жизни. Поэтому, чтобы достичь этого мира желанного, о котором мы говорим, нужно изменить духовную основу общества. Нужно перестать быть порочными. Нужно стараться от этого уклониться. По мере того, как человек будет уклоняться от порока к праведной жизни, у него будет восстанавливаться мир в сердце, а значит – мир между людьми. Вы скажете, что я поставил сверхэтическую задачу? А где же войны были? Все войны рождались от этого! Как только мир склонялся к греху, к пороку, скатывался в бездну беззаконий, в бездну ада – начинались войны. Война - это следствие греховной жизни общества.

В Ростове прошли сборы по военно-медицинской подготовке для клириков и сотрудников епархии. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

- Но при всем том, в Церкви есть Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами, вводится институт военных капелланов, в Донской духовной семинарии готовится к открытию магистратура для подготовки военных священников. Что это тогда значит?

- Это значит, что человек, который берет в руки оружие, должен нести ответственность за то, что он делает. Он должен оставаться человеком. Он должен иметь твердые нравственные и духовные убеждения, что его оружие не должно быть поднято против слабого. Что он не должен наносить вред другим людям, если это не обусловлено интересами защиты своего Отечества. Вот воспитание духовно сильного человека.

Ведь только духовно сильный человек, взяв в руки автомат или какое-то другое оружие, не будет потешаться над тем, кто этого оружия не имеет. Мы видим это сейчас кругом и около. А вот Церковь должна дать человеку этот нравственный, духовный, высокий иммунитет защиты от подобного. Даже тогда, когда тяжело, человек должен оставаться человеком. Это основная задача Церкви. Поднятие духовного, высоконравственного уровня наших Вооруженных Сил. Церковь именно эти цели преследует. И в этом есть взаимозаинтересованность. Российские Вооруженные Силы тоже заинтересованы в этой духовной помощи.

Это задача Православной Церкви, так же, как и других религиозных конфессий, ведь институт военных капелланов - это же не только православные священники, это и мусульмане, и буддисты, и иудеи, с нашими инославными собратьями мы тоже работаем. И там, где это необходимо, они приходят…

Каждодневно в гуманитарный центр Ростова-на-Дону за помощью обращаются семьи беженцев. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

Кстати сказать, интересный опыт получаешь, когда общаешься с солдатами, которые пришли с передовой. Разные люди, разных вер… К ним приходишь и видишь – мусульманин. Говоришь, братья, я не мулла, не имам, но пришел навестить вас, пришел вам сказать какие-то добрые слова. В чем я могу вам помочь? Всегда открыты люди. И взаимодействие с лидерами и представителями других конфессий есть. Если надо позвать раввина или имама, мы всегда это делаем, и они приходят с радостью. Потом, знаете как, ты приходишь, а инославные ребята просят – батюшка, помолитесь за нас! Мы за всех молимся, никому не отказываем.

Мы недавно отмечали День народного единства, а основа-то единства в чем? В том, что мы рядом. Мы разные, у нас есть своя традиция, религиозная культура, но мы все живем в одной стране. Важно чувствовать не локоть, который тебя подталкивает, а плечо, на которое можно опереться, - брата рядом. Пусть с другими взглядами религиозными или другой культурной традиции. Но человека, который единомысленен с тобой в восприятии своего Отечества, другого человека - вот что важно. Это задача – воспитать священников такими и воспитать наших военнослужащих.

В Ростове-на-Дону при окружном военном клиническом госпитале клирики и сотрудники епархии учились у военных докторов. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

«В ОКОПАХ НЕТ НЕВЕРУЮЩИХ»

- То есть священник должен уметь и в атаку поднять? Ведь были же примеры в истории?

- Вы знаете, Святейший Патриарх часто использует эту формулу, и я ее тоже процитирую. Он говорит – в окопах нет неверующих. И священник не для того на фронте, чтобы поднимать в атаку, это не его задача. Эта задача офицеров, тех людей, которые обучены этому. Священник должен поговорить с человеком, принять исповедь, помолиться вместе с ним, укрепить его дух, помолиться за его семью, поговорить с ним. Чтобы человек не чувствовал себя сломленным. Потому что это очень страшно - все, что там происходит. Вот задача священнослужителя. Упаси Господь – никаких политических лозунгов. Никакой политической оценки. Вот – это первое. А второе – это оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Прежде всего, духовную, а потом, если надо и медицинскую. Потом, вы сейчас не увидите священника, который в окопах ходит в рясе и подряснике. Как правило, это другая форма одежды.

При военном госпитале действует храм. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

- При военном окружном госпитале существует храм. Давно он существует? Как он функционирует в условиях режимного объекта? Да и для чего вообще нужен храм в военном госпитале?

- Как и всякий храм, он выполняет свою функцию – место для общей молитвы, место, в которое можно прийти поставить свечу, написать записку о здравии или об упокоении, помолиться. У нас сейчас два священника в госпитале работают, которые общаются с верующими военнослужащими, причащают их Святых Тайн, осуществляют то взаимодействие с инославными, о котором я говорил. Они помогают, если есть необходимость, при работе с ранеными.

С 1992 года при госпитальном храме действует сестричество имени Преподобного Серафима Саровского. Там больше 30-ти сестер милосердия, которые оказывают необходимую помощь в госпитале. Часто самую тяжелую. Помогают в перевязках больных, в уходе за ними. Вот это основная функция госпитального храма. И, слава Богу, у нас складываются очень хорошие отношения с руководством госпиталя, с врачами. Все делаем одно общее дело, помогаем людям – это самая основная задача.

В Ростове сестричество существует с 1992 года. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

Вокруг идеи храма и веры образуется и сестричество, и помощь других людей. Все вместе это называется Церковью, церковной общиной. Через храм проходит огромное количество людей - сотни и даже тысячи. Через маленькую комнатку, в которой горит лампадка, в которой теплится свеча, которая находится при входе… Конечно, режимный объект, да, но в любом режимном объекте есть люди. Наша задача помочь этим людям служить.

«БОГУ НАДО ДОВЕРЯТЬ»

- Священнослужители всегда поддерживали русских воинов и их родных духовно. Как сейчас это происходит?

- Идут и матери, и сестры, и родственники, и молятся за своих. Священники напутствуют тех, кого призывают. Это слово проповеди, которое очень важно и нужно. Чаще всего, люди, которые идут служить, слову священника верят больше, чем слову иного военачальника. Потому что священник касается тех сторон человеческой жизни, которых не касаются официальные структуры. Он касается самых глубинных сфер. И, конечно, мы напоминаем всем, и видим, как это находит отклик. Вы поймите, что жизнь человеческая не принадлежит никому, кроме Бога. Только Он может этой жизнью распоряжаться.

Донская епархия регулярно оказывает помощь жителям новых российских регионов. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

Сейчас прошла частичная мобилизация, уклонистов много.… По-разному к этим людям относятся. Иной раз думаем, что, если кто-то куда-то уехал, спрятался – он себе жизнь спас. Он за границу спрятался, он от военного призыва ушел, а там ему кирпич на голову упал. Вот и все. Все в руках Божьих. Не надо, конечно, нарываться ни на что. Но не надо и уклоняться. Есть такой хороший принцип в Церкви: «Ни от чего не отказывайся и ни на что не напрашивайся». Богу надо доверять. Не надо уклоняться от того, к чему тебя Господь призывает.

- Насколько востребована сейчас духовная помощь, во время частичной мобилизации?

- Мы взаимодействуем с военными комиссариатами. Стоят люди, которые всю свою жизнь занимались гражданскими делами. Это нелегко, глядя этим людям в глаза, сказать какие-то вещи, благословить их, укрепить их дух. Это очень тяжелый труд. Он не измеряется ни килограммами, ни метрами, ни рублями.

Через Епархиальный Центр гуманитарной помощи нуждающиеся получают продуктовые наборы, одежду и не только. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

- А кроме духовной поддержки какая-то материальная есть?

- С 2014 года у нас идет процесс оказания помощи беженцам. До 20 тысяч человек в день через Ростовскую область проходят. Единственный пункт раздачи гуманитарной помощи на сегодняшний день в Ростове это Покровская Церковь на Северном. Каждый день люди получают примерно от 200 до 250 наборов продуктовых и бытовой химии. Ежедневно раздается около 500 килограммов одежды. С февраля по ноябрь было около 13,5 тысяч обращений семей, и всем оказали помощь. Если в цифровых выражениях – это около 130 миллионов рублей, 450 тонн грузов…

Понятно, что это не только наша епархия делает. Ростовская епархия – небольшая по численности. Помогают нам и смоляне, и тверичи, и Краснодарский край, и из-за Урала присылают помощь. Есть сейчас необходимость в переливании крови. В этом месяце у нас 150 священнослужителей кровь сдали. Около 8 миллионов рублей Ростовская епархия направила в помощь Донецкой епархии, когда храмы помогали восстанавливать после бомбежек. Около 80 человек у нас участвует в сестринском больничном служении. А вообще 250-300 добровольцев за счет своего личного времени приходят и помогают. А сколько помощи от приходов, которая не озвучивается? Вроде и говорить в какой-то мере стыдно. Я сейчас какие-то цифры перечислил, а сижу и чувствую неловкость. Потому что Церковь всегда должна этим заниматься.

Беженцы находят кров на территории Свято-Иверского женского монастыря донской столицы. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

«ГОСПОДЬ РОССИЮ НЕ ОСТАВИТ»

- Владыка, сейчас много говорят о том, что в Ростове открыли курсы сестринского дела. Вы только что сказали, что сестричество существует с 1992 года. Кто обучал сестер милосердия?

- Сестрами милосердия не рождаются. И здесь должно быть две составляющие. Первая – внутренняя и духовная, когда человек идет с желанием и понимает, для чего он идет. Это внутреннее - духовное побуждение. И второе – это основы медицинской грамотности. Когда человек знает, как это делать. Потому что это касается, как правило, тяжелых больных, которые не могут за собой поухаживать – требуются руки, требуется помощь.

С чего начать? Ну, во-первых, понять – готов ли я на это? Потому что труд тяжелый. Это не просто прийти, помочь и уйти. А потом ты сидишь, дома и думаешь: «Вот я сейчас чай пью, а он там лежит и думает – приду я или не приду? А я могу этому человеку помочь или не могу?» Как ты будешь спокойно чай пить? Пойдешь назад. Поэтому внутреннее должно быть побуждение. И, если вы готовы к этому, то, конечно, нужно идти.

С февраля по ноябрь было около 13,5 тысячи обращений семей в Ростовскую епархию, и всем оказали помощь. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

А в госпитале всегда руки нужны – сначала полы помыть, потом судно вынести, помочь перевязку сделать, больного перевернуть. Потом ты понимаешь, что на что-то еще способен. Так и происходит обучение. Есть Епархиальный отдел социального служения и благотворительности, есть Синодальный, они регулярно проводят курсы. К нам приезжают из Москвы, из других епархий. Работают, учатся, помогают в госпитале, потом уезжают, но уезжают обученные. Все в процессе деятельности.

В отношении курсов тоже должен сказать. По договоренности с госпиталем мы провели курсы первой медицинской помощи для священнослужителей. Ведь могут различные ситуации складываться, не обязательно военные - техногенного, например, характера. И священник должен обязательно уметь оказать первую медицинскую помощь. Хотя бы навыки какие-то иметь. Лишним не будет. И священнослужители Ростовской епархии прошли эту подготовку. Они прослушали курс лекций, практические занятия были. Студенты духовной семинарии тоже. Я думаю, что это полезно. Мы организовали 150 человек – это все священнослужители города Ростова-на-Дону, плюс руководители благочиний области.

- Вы же человек с медицинским образованием, мы это знаем.

- Я с большим удовольствием послушал эти курсы. Что-то у себя освежил в памяти, и потом, постарался, чтобы духовенству это было интересно.

Первым еще в феврале помощь понадобилась воспитанникам школ-интернатов, эвакуированных с территории Донбасса. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

- Какие выводы Вы сделали для себя, как для управляющего епархией?

- Во-первых, все должно быть организовано. Второе – все должно быть под контролем. Только тогда можно о каком-то успехе думать. Нужно всегда работать на опережение ситуации. Ты к ней должен быть готов.

- Александр III когда-то сказал: «У России есть только два союзника - ее армия и флот». Кто-то из военных еще дополнил «…и Русская Православная Церковь". Насколько верно это утверждение сегодня?

- Верно. Сила оружия и сила духа. Какие еще союзники есть? Те, кто у нас нефть покупает? В этом государственность состоит? Об этом Патриарх говорит, об этом Президент говорит. Что нам нужна сейчас сила духа. Нужен тот нравственный базис, на котором все и строится в жизни. Отсюда уже все идет дальше – и технологии, и экономика, и финансы, и взаимоотношения с другими государствами. Должна быть прочная основа. Если этой прочной духовной основы не будет, все рассыплется. Как мы видим, сейчас происходит, как говорит один очень известный человек в государстве, с нашими партнерами.

- Напоследок, Владыка, если возможно, несколько слов напутствия для читателей и слушателей «Комсомольской правды» …

- Ничего не бойтесь! Господь Россию никогда не оставит. Мы переживем эти трудные времена. Все будет хорошо! Не падайте духом, верьте Богу и поддерживайте друг друга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Митрополит Меркурий: «Я к критике отношусь спокойно. Но домысливать за меня не надо»

- Когда человек говорит, что любит критику, то в этом есть определенная доля лукавства. Я человек тщеславный (смеется). Может, это связано с возрастом или усталостью, но я стал спокойнее относиться к критике, меня это не задевает. Более того, за конструктивную критику я благодарен. Это говорит о том, что люди сопереживают, они неравнодушны к той проблеме, о которой говорят. Поэтому, если работать вместе, то можно внести конструктивное зерно в общий процесс. Хотя критика может быть и деструктивна. Мне бы очень не хотелось, чтобы мои слова как-то интерпретировались. Я готов отвечать за свои слова, но не надо интерпретировать их так, как кому-то этого хочется. Домысливать за меня не надо. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: "Представлять Христа как красивую сказку - неправильно"

Владыка рассказал, когда завершится реконструкция главного Кафедрального собора, стоит ли восстанавливать Нотр-Дам де Пари всем миром и чего он ждет от родителей девушки, плюнувшей на дверь ростовского храма (подробности)

КСТАТИ

Владыка Меркурий: о фейковых новостях, батюшках на дорогих авто и деградации Старочеркасской

- Что хотите узнать: куда деньги церковные тратятся? Если я скажу, сколько денег получает собор, вы заплачете. Вопрос не в том, что говорят, а какова мотивация. Вот - батюшка поехал на машине. А что он должен на лошади ехать? Откуда эта дремучесть? Священник должен ездить на нормальной машине, если он работает. Как без машины, без телефона, без Интернета? Как он будет с людьми разговаривать, если ничего этого не знает? В отношении священнослужителей, когда их критикуют, есть определенная доля лукавства. Тенденциозный подход: что бы он ни сказал, все равно виноват. Ездит на хорошей машине - деньги прихожан тратит, не ездит - дурак, не может заработать.

Я сейчас езжу на BMW. Машина не моя, она мне и не нужна по большому счету. Добрые люди предоставили автомобиль и возможность им пользования на время. Не будет возможности - не будем пользоваться. Я и на автобусах ездил, и на запорожцах, да и сейчас могу поехать. Для меня это не проблема. (подробности)