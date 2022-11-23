Блогерша-миллионерша Валя Карнавал рассказала о том, как ее обманули в Ростове

Ростовчанка Валя Карнавал - блогер с 24,6 млн армией подписчиков. Фото: Даниил ОПАРИН

Ростовчанка Валя Карнавал - блогер с 24,6 млн армией подписчиков. После того, как девушка стала любимицей огромной аудитории в соцсети с видео в вертикальном формате ее стали часто приглашать на съемки передач и в кино.

Не так давно вышел второй сезон сериала "Отпуск", в котором популярная Валя сыграла одну из главных ролей. А теперь на всю страну расскажет о том, как стала жертвой мошенников в родном Ростове-на-Дону.

ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕГО ВРУНИШКИ НЕДЕЛИ"

Речь шла не о том времени, когда Карнавал училась в колледже, а когда уже стала звездой российского Интернета. Валя Карнавал стала участницей нового выпуска программы «Я тебе не верю». В нем звезды соревнуются в умении лгать и распознавать чужой обман, зарабатывая очки и звание «лучшего врунишки этой недели». Соперником девушки выступил стендап-комик Андрей Бебуришвили.

В первом испытании знаменитости делились друг с другом историями из собственной жизни. Валя рассказала о том, как два года назад чуть не стала жертвой мошенников, когда покупала машину в подарок родителям, живущим в Ростове-на-Дону.

- Я решила заранее найти дилерский центр в Ростове, выбрать машину и внести предоплату, – вспоминает Валя. - А когда я окажусь в Ростове доплатить оставшуюся сумму, забрать машину и пригнать к родителям как подарок.

27 ноября Валя вступит в бой за звание «лучшего врунишки этой недели». Фото: Михаил ФРОЛОВ

УГОВОРЫ ПОМОГЛИ

По словам девушки, она так и поступила, но нарвалась на мошенников, которые решили забрать залог себе.

В итоге история закончилась в пользу звезды. Карнавал удалось вернуть деньги после того, как она написала обманщикам о том, что придаст эту историю гласности перед многомиллионной армией своих подписчиков. А в подтверждение своей персоны даже отправила им небольшой ролик с собой. После чего, получила назад всю сумму.

Правда, была ли эта история в реальности или Валя ее придумала – узнаем только в воскресенье, 27 ноября. Старт программы - в 23:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что скрывает Валя Карнавал: «золушка» из села или любительница легкой жизни

Сама Валентина продвигает образ современной «золушки». В интервью она часто рассказывает, как жила в нищете, не ладила со сверстниками и часто терпела унижения. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» поговорил с учителями и одногруппниками девушки и выяснили, кто такая Валя Карнавал на самом деле и как жила до популярности. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Кем она себя возомнила?»: Как "необразованная" Валя Карнавал зарабатывает после скандала с Ларисой Долиной

19-летняя поющая блогерша после шоу стала еще популярнее. (подробности)