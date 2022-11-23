Блогерша-миллионерша Валя Карнавал рассказала о том, как ее обманули в Ростове

Ростовчанка Валя Карнавал - блогер с 24,6 млн армией подписчиков.
Фото: Даниил ОПАРИН
Ростовчанка Валя Карнавал - блогер с 24,6 млн армией подписчиков. После того, как девушка стала любимицей огромной аудитории в соцсети с видео в вертикальном формате ее стали часто приглашать на съемки передач и в кино.
Не так давно вышел второй сезон сериала "Отпуск", в котором популярная Валя сыграла одну из главных ролей. А теперь на всю страну расскажет о том, как стала жертвой мошенников в родном Ростове-на-Дону.
ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕГО ВРУНИШКИ НЕДЕЛИ"
Речь шла не о том времени, когда Карнавал училась в колледже, а когда уже стала звездой российского Интернета. Валя Карнавал стала участницей нового выпуска программы «Я тебе не верю». В нем звезды соревнуются в умении лгать и распознавать чужой обман, зарабатывая очки и звание «лучшего врунишки этой недели». Соперником девушки выступил стендап-комик Андрей Бебуришвили.
В первом испытании знаменитости делились друг с другом историями из собственной жизни. Валя рассказала о том, как два года назад чуть не стала жертвой мошенников, когда покупала машину в подарок родителям, живущим в Ростове-на-Дону.
- Я решила заранее найти дилерский центр в Ростове, выбрать машину и внести предоплату, – вспоминает Валя. - А когда я окажусь в Ростове доплатить оставшуюся сумму, забрать машину и пригнать к родителям как подарок.
27 ноября Валя вступит в бой за звание «лучшего врунишки этой недели».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
УГОВОРЫ ПОМОГЛИ
По словам девушки, она так и поступила, но нарвалась на мошенников, которые решили забрать залог себе.
В итоге история закончилась в пользу звезды. Карнавал удалось вернуть деньги после того, как она написала обманщикам о том, что придаст эту историю гласности перед многомиллионной армией своих подписчиков. А в подтверждение своей персоны даже отправила им небольшой ролик с собой. После чего, получила назад всю сумму.
Правда, была ли эта история в реальности или Валя ее придумала – узнаем только в воскресенье, 27 ноября. Старт программы - в 23:00.
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