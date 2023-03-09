Об оздоровлении Дона, защите от пожаров и экотуризме рассказал министр природных ресурсов Михаил Фишкин

Министр рассказал, какие реки расчистят в 2023 году. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Как идет оздоровление реки Дон, о котором говорят на федеральном уровне, - что уже сделано, и что предстоит сделать в этом году. Расчистят ли реку Темерник в Ростове? Сколько посадят деревьев в регионе для восполнения лесов? И какие меры принимаются в области, чтобы защитить угодья и без того малолесного донского региона от пожаров и браконьеров? Об этом и многом другом рассказал гость студии радио «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

ЭКОДОН

- Михаил Валерьевич, в прошлом году началась реализация программы по оздоровлению бассейна реки Дон, расскажите, что уже сделано и какие планы на этот год?

- В прошлом году мы продолжали реализацию двух региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология» - это «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов». Министерство является координатором Дорожной карты по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон и Цимлянского водохранилища. В рамках дорожной карты по защите от негативного воздействия вод, в части обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в Боковском, Кашарском и Советском районах в концессии с Федеральным агентством водных ресурсов проведены капитальные ремонты ГТС. В Боковском и Кашарском районах работы завершены. В Советском районе срок завершения работ – май 2023 года. Уже в этом году мы приступили еще к одному ремонту, на этот раз в Тацинском районе. Кроме того идет разработка проектно-сметной документации на следующие ремонты – ведь дорожная карта долгосрочна, рассчитана до 2030 года. И в рамках нее проходит не только ремонт гидротехнических сооружений, но и снос руслоперегораживающих объектов, в которых нет необходимости.

Оздоровление бассейна реки Дон - задача федерального уровня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОЛЬКО РЕК РАСЧИСТЯТ

- Другое направление проекта это расчистка водных объектов. В прошлом году завершен амбициозный проект расчистки 33 км русла реки Глубокая в Каменском районе, продолжена расчистка участка реки Ольховая в Кашарском районе протяженностью 4,6 км, срок завершения которой – ноябрь 23 года. В 2023 году мы планируем завершить разработку проекта на расчистку реки Черная в Шолоховском районе, провести расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге, обеспечить продолжение работ по расчистке реки Ольховая в Кашарском районе. Если же говорить о планах, то продолжается работа с Росводресурсами в целях получения средств на реализацию проекта расчистки участка балки Темерник (б. Камышеваха) от впадения в балку Жанкина до Верхового водохранилища, а также на разработку проекта на расчистку реки Чир в Боковском районе. Причем должен сказать, что все задачи дорожной карты решаются комплексно, т.е. сначала проводится строительство или ремонт, например очистных сооружений, а только потом проводится расчистка русла рек.

ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

- Еще одна река, которая волнует уже ростовчан – река Темерник. Какие работы планируются в этом направлении?

- Река Темерник является одним из важнейших элементов природно-экологического каркаса территории Большого Ростова. Вместе с тем, она испытывает на себе огромную нагрузку. Поэтому работы здесь тоже мы проводим комплексно. Сначала необходимо убрать все негативное влияние, которое оказывается на ее воды. Кроме того, участок реки, который мы скоро очистим, создаст благоприятные условия для продолжения нашей крупной задачи – это создание непрерывного экологического парка, работы по которому мы планируем завершить до 15 апреля.

Уверен, это станет замечательным местом, где ростовчане и гости города смогут прогуляться и насладиться красотой природы в центре города. И если говорить о реализации задач по линейному парку, то 2-я миля (реконструкция парка «Дружбы» в Ворошиловском районе) тоже продолжается.

И, параллельно, чем сейчас занимается администрация Ростова-на-Дону, вопрос соединения этих миль – от парка Октября на Каменке до БСМП, до дамбы, чтобы в результате получился непрерывный участок. Тогда у нас получится довольно большой отрезок, начиная от Зоопарка до парка Дружбы, и даже дальше – до Сурб-Хач и вплоть до Щепкинского леса. Потому что участок очистки русла реки Темерник, который мы планируем делать, он как раз будет проходить через Щепкинский лес. Поэтому, к обсуждению проблемы экологического состояния реки Темерник были привлечены ученые, специалисты, представители общественных организаций, органов власти и местного самоуправления. В результате была разработана концепция, а затем и дорожная карта. В 2019 году Губернатор утвердил региональную программу по реабилитации реки Темерник. Министерством подготовлен и направлен в Росводресуры полный пакет документов на выделение из федерального бюджета 190 млн рублей на реализацию мероприятия по расчистке участка балки Темерник (б.Камышеваха) от впадения в балку Жанкина до Верхового водохранилища. Документы находятся на рассмотрении в Росводресурсах. Ориентировочный срок получения заключения – май текущего года.

На расчистку Темерника планируется выделение 190 млн рублей из государственной казны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР – СОХРАНИТЬ ЛЕС

- Еще одно направление нацпроекта «Экология» - восстановление лесов. Что самое важное и сложное в этой работе на ваш взгляд?

- Вопрос сохранения лесов – очень важное направление в работе министерства. Ведь Ростовская область – один из самых малолесных регионов в России. Все леса области отнесены к защитным лесам, основное их назначение — выполнение водоохранных, защитных, оздоровительных функций. Из общей площади лесов Ростовской области на долю естественных приходится не более трети.

Безусловно, приоритетным является сохранение лесов от лесных пожаров. Те погодные условия, которые иногда складываются в регионе – ветер, засуха, солнце, высокие температуры. В таких условиях главная задача сохранить лес, предупредить пожар. Бороться с ним – это уже вторично. В прошлом году порядка 40 пожаров на территории области было остановлено – порядка 16 тысяч гектар леса было спасено. Для предотвращения пожаров мы усилили систему видеонаблюдения – сейчас работает 60 камер, плюс 26 мы приобретаем еще в этом году, все они интегрированы в систему «Безопасный город». Мы мониторим ситуацию, не дожидаясь введения пожароопасного периода, круглогодично. В прошлом году создано дополнительно семь пожарных станций, к 14-ти существующим, они размещены в самых пожароопасных местах.

НОВЫЕ САЖЕНЦЫ

Кроме того, региональным проектом «Сохранение лесов», который входит в Нацпроект «Экология», запланировано ежегодное увеличение площади лесовосстановления на землях лесного фонда Ростовской области. В 2022 году эта цифра составила 1700 га. Количество выращенного посадочного материала лесных растений выросло до 6,3 млн штук (в 2021 году – 6 млн штук). В 2022 году в Усть-Донецком районе начал функционировать новый лесной питомник. В этом году в нем будет выполнен посев семян и высадка сеянцев в размерах, необходимых для выращивания в 2023 году 1,3 млн штук сеянцев лиственных пород. В 2023 году планируется посадка лесных культур на площади 1900 гектаров.

Также необходимо провести санитарные рубки погибших насаждений и уборку неликвидной древесины вблизи населенных пунктов в некоторых районах области для предупреждения распространения пожаров. В рамках регионального проекта также идёт обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

В 2022 году за счет федеральных средств было приобретено 278 единиц пожарного оборудования, которое было передано в наши подведомственные учреждения. Постепенно обновляется парк автомобилей для лесных инспекторов - приобретено 7 новых автомобилей НИВА. Государственными лесными инспекторами регулярно проводится патрулирование территории лесного фонда. В целях охраны лесов от пожаров мы тесно сотрудничаем с администрациями районов, главами сельских поселений, МЧС России, ДПЧС, Минобороны, муниципальным службам.

В 2023 году в Ростовской области планируется высадить 1900 га леса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ТУРИЗМ С ПРИСТАВКОЙ ЭКО

- Экологический туризм – модная нынче, как говорят, трендовая тема. Давайте подробнее об этом направлении поговорим.

- Ростовская область имеет огромный потенциал для экологического туризма. Многие природные комплексы нашей области не имеют аналогов. Это единственный в Европе степной заповедник, рукотворные леса, меловые горы, уникальные соленые озера.

В Ростовской области функционируют 89 особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения – там, где мы в первозданном виде сохраняем природные ландшафты. Яркий пример тому, в Красно-Сулинском районе есть заповедник «Горненский», в котором есть и питомник, и лес, и вековые дубы. Здесь, как и на многих природных территориях разработаны и уже функционируют экологические маршруты.

Сюда приезжают на семейные прогулки и школьные экскурсии, проводят экоуроки и показательные кормления животных. В области идет развитие точек притяжения, которых у нас очень много. И природный парк «Донской», и Орловский район - один из самых знаменитых объектов нашего экологического туризма это фестиваль «Воспетая степь» в Орловском районе. Мероприятие традиционно проходит в дни массового цветения тюльпанов, поэтому даты фестиваля экотуризма каждый раз выбираются заново, чтобы цветущая донская степь открылась участникам во всем своем великолепии.

В апреле 2022 года десятый юбилейный фестиваль впервые прошел в двухдневном формате. Долину Западного Маныча за это время посетили порядка 7000 человек, саму фестивальную площадку – около 4500 человек. Для развития заповедников у нас работает общественный институт, который создан на базе школ, где и преподаватели и дети создают экологические тропы на своей «малой» Родине, где есть особо охраняемые природные территории. В 2019 году созданы виртуальные экскурсии по особо охраняемым природным территориям. С их помощью можно побывать в самых живописных местах, не выходя из дома.

За год в регионе дополнительно открылась 21 лесопожарная станция. Фото: Иван МАКЕЕВ

МИНУС В КРАСНОЙ КНИГЕ

- Сохранение видов животных и птиц, которых можно увидеть на территории нашего региона. Как эта работа проводится? Ведь важно, чтобы те же туристы, да и жители области могли их увидеть не в музеях, так ведь?

- В целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов ведется Красная книга Ростовской области. В настоящее время в неё занесены 217 видов животных, 224 вида растений, 49 видов грибов. В текущем году начнется подготовка третьего издания. Министерством ведется ежегодный государственный мониторинг охотничьих ресурсов. По итогам послепромысловых учетов на территории охотничьих угодий по всем видам копытных животных наблюдается рост численности к предыдущему году в среднем на 20%. Министерством проводится работа по предупреждению возникновения и распространения опасных и заразных заболеваний объектов животного мира в естественной среде обитания. В целях сохранения и приумножения биоразнообразия охотхозяйства Ростовской области в 2022 году выпустили в дикую природу 12 376 животных. Работа не прекращается, она очень важная.

- Опять же, шемаю собираетесь выводить из Красной книги.

- Шемая пока находится в Красной книге Ростовской области, она выведена из Красной книги РФ, но у нас она пока остается. Мы не спешим с этим вопросом, но работа по выведению скоро начнется. Нужно иметь обоснованный и четкий подход, потому что в целом тенденция к увеличению популяции присутствует. Да, действительно восстановление шемаи состоялось, но мы проведем дополнительные исследования, и если подтвердятся все цифры, то мы примем такое решение.

- Кроме этого, для более успешной адаптации животных их подкармливают на специальных площадках. В целях профилактики возникновения и распространения вируса бешенства на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий выложено более миллиона доз вакцины.

Один из самых популярных экофестивалей у дончан - "Воспетая степь" в Орловском районе во время цветения тюльпанов. Фото: Иван Боголюбов

УРОК ДЛЯ ВСЕХ

- Рост уровня экологической культуры населения. Сегодня много об этом говорят. Что делается реально в этом направлении?

- Одним из важнейших направлений деятельности министерства является экологическое просвещение и воспитание экологической ответственности у жителей области. Министерством природных ресурсов и экологии области были разработаны дидактические материалы экоурока «Разделяй, культурный человек», включающий видеоролики и интерактивные игры по природоохранной тематике. Уроки проводятся по всей области и продуманы таким образом, что вести их может любой педагог.

Экологические мероприятия с участием детей и подростков проводятся ежегодно в рамках реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы». С учетом возрастных групп детей в различных форматах проводятся экологические праздники, викторины, презентации, классные часы, конкурсы, экоквесты, флеш-мобы. В 2022 году в рамках Дня Эколят в образовательных организациях состоялось порядка 6,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше 105 000 человек. Минприроды Ростовской области выступает координатором участия Ростовской области во Всероссийском экологическом диктанте. В 2022 году экологический диктант состоялся с 11 ноября по 4 декабря. В онлайн формате приняли участие около 153 000 человек. Что еще важно - в 2023 году начата реализация нового инициативного проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений!» Проект рассчитан на пять лет и направлен на экологическое просвещение, мотивацию населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов, проведение мероприятий по вопросам адаптации к изменениям климата, взаимодействие с волонтерскими объединениями и движениями.

За год в дикую природу было выпущено более 12 тысяч животных. Фото: сайт правительства Ростовской области

РАБОТА, КОТОРУЮ ВИДНО

- Помогает ли общественность в сохранении окружающей среды? Если да, то в чем эта помощь выражается? Есть ли обратная связь от населения?

- Ежегодное участие большого количества неравнодушных жителей во всех организуемых экологических мероприятиях служит подтверждением того, что проблемы охраны окружающей среды являются насущными и должны решаться только во взаимодействии органов государственной власти и широкой общественности. При этом необходимо отметить, что инициативные представители общественности на постоянной основе участвуют в заседаниях рабочих групп и встречах, на которых рассматриваются спорные вопросы и наиболее острые проблемы, связанные с реализацией реформы по обращению с отходами. Это подтверждает институт общественных инспекторов по охране окружающей среды . Количество граждан, желающих добровольно оказывать содействие в природоохранной деятельности, сейчас составляет около 50-ти человек. Недавно еще 15 человек получили статус общественного инспектора. Вот они делают очень нужную работу – рассказывают, как обращаться с природой, которая нас окружает. Где можно и когда можно разводить костры, можно ли к реке или озеру вплотную подъезжать на автомобиле, можно ли собирать валежник и сухостой. Эти люди доносят информацию до всех, потому что они находятся не только на территории Ростова, но и всей Ростовской области.

В Ростовской области ежегодно увеличивается количество жителей региона, принимающих участие в различных экомероприятиях. Это и дни защиты от экологической опасности, и всероссийская акция «Вода России», праздник «Эколят – молодых защитников природы», областной слет юных экологов и многие-многие другие. Ростовская область стабильно показывает высокие результаты по итогу общероссийского рейтинга Всероссийской акции «Вода России». Постоянными участниками этой акции являются волонтерские отряды Ростовской области. Совместно с ними в 2022 году очищена береговая линия вдоль водоёмов на протяжении 111 км. С апреля по октябрь было проведено 150 мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов на территории городских округов и муниципальных районов Ростовской области. В частности, проведены субботники по уборке от мусора берегов реки Темерник в городе Ростове-на-Дону. С 2012 года возрождена традиция проведения ежегодных дней древонасаждения, которые проводятся два раза в год в апреле и в октябре на территории всех муниципальных образований области.

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Об оздоровлении Дона, защите от пожаров и экотуризме рассказал министр природных ресурсов Михаил Фишкин

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