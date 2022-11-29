Как фашисты планировали парад на Театральной, про "кровавую неделю" и славу первого удара: со дня первого освобождения Ростова-на-Дону - 81 год

На конец ноября 1941 года командующий танковой армией Вермахта на Юге России немецкий генерал Клейст в каждом захваченном советском городе проводил парад. Фото: Мария ЛЕНЦ

29 ноября мы вспоминаем 81-ю годовщину со дня первого освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. Напомним, немецкие войска занимали донскую столицу дважды. О том, какую важную роль сыграл наш город, говорим в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM с руководителем поискового объединения «Миус-Фронт» Андреем Кудряковым.

ГОТОВИЛИ ПАРАД НА ТЕАТРАЛЬНОЙ

Известно, что первый раз немецкие войска подошли к городу 17 ноября 1941 года, а 20 ноября вошли в Ростов. 1-й батальон дивизии прорвался к железнодорожному мосту и захватил его. Но уже в конце ноября советские войска под командованием маршала Тимошенко предприняли контрнаступление и отбили город. Освобождение Ростова стало первой значительной победой Красной армии в начальный период войны.

И, кстати, на конец ноября 1941 года командующий танковой армией Вермахта на Юге России немецкий генерал Клейст в каждом захваченном советском городе проводил парад. Вот и в донской столице присмотрел для этого Театральную площадь. Но все шло не так гладко.

Более того, добавил Андрей Кудряков, на Театральной площади должен был расположиться штаб группировки фон Клейста – в здании управления Северо-Кавказской железной дороги.

- И по причине того, что буквально в 500 метрах от Театральной площади и предполагаемом месте штаба, всю неделю с 21 по 29 ноября шли ожесточенные бои, Нахичевань так и не удалось немцам захватить полностью, - продолжает он. - Так что Ростов, и это сейчас можно сказать абсолютно уверенно, немцами не был полностью захвачен. Оставались очаги сопротивления. И это были плацдармы для следующего нашего контрнаступления: то есть наши войска, отходя от Ростова, уже готовили контрудар, который должен был стать разгромным для немецкой группировки армий Юга.

"РОСТОВ СДАВАТЬ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ"

- Несмотря на долгие оборонительные бои под Ростовом, появление фашистов 21 ноября 1941 года стало большой неожиданностью для горожан, - говорит поисковик. - Когда немцы 17 октября 1941 года захватили Таганрог и попытались с ходу ударить на Ростов, их наступление полностью остановилось.

Дело в том, что Ростов смог дать огромное количество ополченцев, истребительных отрядов, курсантов. 31-я дивизия была развернута для обороны Ростова. По 17 ноября наступление немецкой армии было полностью остановлено.

Победа под Ростовом вдохновила многих советских бойцов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот стратегический момент, государственные учреждения были эвакуированы на всякий случай, но планомерной эвакуации не предполагалось, потому что Ростов сдавать не планировали. По сути его полностью и не сдали.

УДАР С ТРЕХ СТОРОН

- Самые ожесточенные бои проходили в станице Гниловской – с одного фланга, - перечисляет собеседник. - Именно там наступали и охватывали фланги немцев, пытаясь отрезать их путь отступления на Таганрог. Нынешняя Александровка – там очень успешно наступали наши войска. Ну, и конечно, с Зеленого острова на Нахичевань шел 230-й ростовский полк НКВД и полк народного ополчения.

Их успешный бросок и работа на плацдармах в Нахичевани позволили уже в ночь с 27-го на 28-е ноября закрепиться в Пролетарском районе города и начать развивать наступление.

"КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ"

Первая оккупация Ростова длилась всего неделю. Однако, по словам историков, этот период получил название "кровавая неделя". В Нахичевани, на Верхне-Нольной и 36-й линиях, в парке им. Фрунзе были расстреляны свыше 300 женщин, стариков и детей. Только в Змиевской балке фашисты уничтожили более 20 000 человек. Вскоре о казнях узнал весь мир.

- Ростов – это первый освобожденный город, - объясняет причину Андрей Кудряков. - Немцы и в Таганроге, и в Мариуполе творили точно такие же бесчинства и зверства. Но Ростов был освобожден и не только жители нашей страны, но и весь мир увидел жуткие кадры - расстрелянных женщин, детей, Витю Черевичкина, которому пуля из автомата попала в голову. Когда эти кадры попали в США и Великобританию – все поняли, с чем имеет дело весь мир. Что такое гитлеровский режим. Режим, исповедующий религию тотального геноцида.

И, если бы первым освободили Таганрог, мы бы увидели рвы Петрушиной балки, а если бы - Мариуполь, то окраины усыпанные трупами жителей. Это было везде, но Ростов был освобожден, и благодаря этому весь мир узнал идеологию нацистского режима.

"СЛАВА ПЕРВОГО УДАРА"

Это было первое поражение фашистской армии с 1939 года. Современники говорят, что победа под Ростовом вдохновила многих советских бойцов, в том числе оборонявших Москву. У них появилась надежда на коренной перелом хода войны.

- И немецкие генералы, потомственные военные признавали, что с Ростова у них начались проблемы. В Ростове они увидели, как Красная армия умеет воевать, - подытожил Андрей Юрьевич. - А советский поэт Александр Твардовский, в 1941 году, так завершил свое стихотворение «Бойцу Южного фронта: «…И слава первого удара – Ростов, Навеки за тобой!».

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