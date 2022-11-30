Как сотрудник ростовской налоговой помог заработать коммерсантам 106 миллионов рублей

В Ростове за махинации с налогами осудили бывшего сотрудника налоговой инспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в Кировском районном суде, огласили приговор бывшему заместителю начальника федеральной налоговой службы одного из районов города. Мужчину обвинили в том, что он, превысив служебные полномочия, нанес казне огромный ущерб – 106 миллионов рублей.

ПРОВЕРЯЛИ ДОКУМЕНТЫ, СПУСТЯ РУКАВА

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что в 2014 году в налоговую от коммерческой фирмы, занимающейся сантехникой, поступили декларации.

По документам за первый и второй квартал компания, якобы, совершила ряд многомиллионных сделок. Фирма, показывая налоговой многомиллионные обороты, претендовала на возврат налога на добавленную стоимость в размере 106 миллионов рублей. Правда, как потом выяснилось, все договоры были фиктивными.

Однако на тот момент сотрудник налоговой, в чьи обязанности входила тщательная проверка данных, якобы, не заметил нарушений. А замначальника налоговой одобрил этот пакет и, таким образом, предприниматели получили больше ста миллионов рублей.

По данным источника издания, не исключено, что и замначальника, и его подчиненный, могли получить солидную благодарность, но сделали это очень аккуратно, так, чтобы никто не поймал за руку.

ИСЧЕЗ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ НА ГОДЫ

Вся история всплыла спустя два года во время аудиторской проверки. Тогда же замначальника покинул свой пост и исчез из поля зрения всех знакомых.

Долгое время не могли выйти на мужчину и следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Злоумышленника подали в федеральный розыск, в котором он числился пять лет.

Оказалось, что так долго скрываться удавалось благодаря поддельному паспорту. Задержать подозреваемого помогла случайность.

Мужчина находился в Карачаево-Черкесии и решил пройти там обследование. Выбрал частную клинику, так как там не требовался полис и СНИЛС.

СЛЕДСТВИЮ ПОМОГЛИ ВРАЧИ

Подозреваемый был уверен, что поддельный паспорт, оформленный на его имя, но на другую фамилию, ни у кого не вызовет подозрения. Оказалось, он ошибся. Сотрудники больницы заподозрили неладное и сообщили правоохранителям.

После этого ростовчанина задержали и завели на него еще одно дело по статье «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина». На самом судебном заседании мужчина отрицал свою вину по всем статьям.

Тем не менее, сообщили в пресс-службе суда, он был признан виновным:

- Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

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