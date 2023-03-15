В Ростовской области женщина-экономист в свободное от работы время бесплатно тушит пожары

Татьяна Подобрий в свободное от работы время тушит пожары. Фото: из архива героини публикации

Татьяна Подобрий из села Бакланники Семикаракорского района Ростовской области в будние дни, с восьми утра до пяти вечера, работает в чистом светлом кабинете экономистом: занимается оформлением госзакупок для нужд родного поселка. А во внерабочее время, по вечерам и в выходные женщина трудится самым настоящим пожарным. Причем, делает это бесплатно, по зову сердца.

И В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ!

- Так вышло, что в нашем поселении молодежь уезжает жить и учиться в города. Мужчины часто работают вахтовым методом в столице. На месте остаются старики и женщины. А пожарная часть находится в райцентре, в 18 километрах по села, - говорит 29-летняя Татьяна.

А летом в селе в плане пожаров очень небезопасно.

- Если что-то вспыхнет, то важна каждая минута. Вот, чтобы не допустить пожаров, я и стала членом добровольной пожарной дружины нашего сельского поселения. Просто я очень люблю наш край, и хочу быть полезной. Так что, пословица «про войти в горящую избу» , это почти про меня, - смеется она.

Кстати, о том, что дончанка – командир добровольной пожарной охраны, Татьяна скромно умолчала. Между тем в ее подчинении три женщины и двое мужчин. И все – такие же энтузиасты, борются с огнем бесплатно. А еще ведут профилактическую работу.

Особенно напряженная пора у Татьяны и ее команды выпадает на весну, лето и осень.

- В эти месяцы чаще всего происходят природные пожары, - поясняет собеседница. – Поэтому ежедневно, утром перед работой, объезжаем хутор и проверяем, нет ли нигде очага возгорания. Хорошо, что территория у нас небольшая, поэтому на работу не опаздываем.

Татьяна и ее команда борются с огнем бесплатно. Фото: из архива героини публикации

ХЛОПУШКА И РЕЗИНОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

Чаще всего женщина тушит так называемые «низинные пожары».

- Это когда горит трава, но пламя высоко не поднимается. В моем арсенале – хлопушки - ими сбивается пламя, а еще – ранцевый огнетушитель. Его заполнят водой, объем – 10 литров, - говорит Татьяна.

На пожары женщина и ее команда выходят в специальных прорезиненных оранжевых комбинезонах.

- Они у нас огнеупорные, - продолжает собеседница.

Кроме тушения пожаров женщина проводит работу с местными жителями – рассказывает, почему нельзя жечь траву, а иногда и выписывает штрафы.

«ВСЕГДА ЖГЛИ, И БУДЕМ ЖЕЧЬ ДАЛЬШЕ»

Кстати, тяжелее всего работа выстраивалась с пожилыми женщинами.

- Сейчас – то они со мной не спорят, а вот раньше частенько говорили: «Мы родились в этой деревне, всегда жгли траву и будем жечь дальше». Но потом, со временем, поняли, что закон есть закон, - продолжает Татьяна.

А вот самые преданные поклонники женщины–пожарного – местная детвора. Когда мальчишки и девчонки видят, как хрупкая Татьяна в своем оранжевом костюме идет на бой с огнем, то ребятня бегут вслед за нею.

- А родителям потом говорят, что хотят быть как я, огнеборцами, - улыбается женщина.

Пожалуй, единственный, кто страдает от необычного хобби женщины, так это ее муж.

- Ведь пожар может случиться в любой момент - ночью или в выходной. И я обязана буду бросить домашние хлопоты и отправиться на место. Но супруг – сотрудник ДПС, и сам часто по долгу службы бывает занят. Он понимает, что значит слово «надо», и поддерживает меня, - добавила Татьяна.

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