На чем зарабатывают в фитнес-клубах и как клиенты открывают свои тайны, рассказал инструктор из Ростова

Ростовский фитнес-тренер рассказал о специфике своей работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я с детства любил спорт: тяжелую атлетику, борьбу. Мне нравилось, что я не только сильный и выносливый, но и нахожусь в хорошей форме. Уже в старших классах я понимал, что если буду работать в офисе с девяти утра до шести вечера, то сил на постоянные тренировки не останется, - рассказывает 31-летний ростовчанин Сергей (имя изменено – прим. ред).

Поэтому мужчина и пошел работать фитнес-инструктором.

КОГДА ТРЕНЕР – КАК ЯРКАЯ ВИТРИНА

Сейчас он трудится в сетевом фитнес-центре, который расположен в спальном районе города. Его уровень заработка в том числе от количества дежурных смен.

- Во время них тренер смотрит за тем, чтобы в зале не было никаких происшествий, отвечает на вопросы клиентов и показывает, как делать то или иное упражнение, если спросят, - продолжает Сергей.

Но с вопросами по технике упражнений дежурный сталкивается нечасто.

- Новички стесняются, а те, кто давно занимается, и сами знают, как правильно делать выпады или становую тягу, - продолжает мужчина.

Но на одних дежурных часах в плане заработка далеко не уведешь.

- Основной наш источник дохода – индивидуальные тренировки, - говорит Сергей. - Один час занятия с тренером стоит чуть больше 1000 рублей. Абсолютно средняя цена по Ростову. То есть, если вести одного человека и проводить с ним тренировки трижды в неделю, то в месяц выходит, что клиент платит за занятия свыше 12 тысяч рублей, - делится тренер.

Сам же Сергей зарабатывает не меньше шестидесяти тысяч рублей в месяц.

- Можно и больше, главное, наработать клиентов, - смеется он. - Вот тут-то и начинается самое интересное. Есть несколько типов тренеров. Одни нарабатывают клиентскую базу благодаря внешнему имиджу: на них - модные татуировки, а стригутся - в барбершопе, часто носят бороду. В зал выбирают броские луки: к примеру, мужские легинсы, а сверху – шорты. Как по мне, так заниматься в таком неудобно, но многослойность, однозначно, смотрится стильно. Вот представьте, приходит в зал новичок и видит такого атлета. А не заметить его - невозможно. Он же - как яркая витрина, мимо не пройдешь. Конечно, шансы на то, что человек обратиться за услугами именно к такому тренеру повышаются.

Второй способ, который для меня наиболее приемлем, просто пытаться искренне помочь человеку. Допустим, если я увижу, что кто-то неверно приседая гробит свои колени, не поленюсь и покажу, как надо. Проведу бесплатную тренировку. Если посетитель зала поймет, что ему действительно хотят помочь, то, с большей долей вероятности, он останется с таким наставником.

«ГОТОВЫ МЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ»

По словам Сергея, посетители, как и тренеры, тоже бывают разные.

- По-настоящему нацеленных на результат, готовых пахать и не пропускать тренировки – немного. И это удача, заниматься с таким клиентом. Большинство же готовы меняться только на словах. Кстати, мне иногда кажется, что люди занимаются с тренером только из-за того, что им скучно одним. Так, очень много девчонок – болтушки. Причем, некоторые воспринимают нас, тренеров, как своих подруг или психологов. Иногда рассказывают совсем интимные моменты. Поэтому поневоле сотрудники залов знают пикантные тайны, - говорит спортсмен.

Так, одна женщина, мама четверых детей, уже на второй тренировке рассказала, что у нее есть любовник – отец троих детей.

- При этом у женщины есть муж, который очень далек от спорта. А один парень, не стесняясь, рассказал о том, что встречается с дамами за деньги, - признается Сергей.

По его словам, самая благодарная и она же – самая ранимая часть клиентов – люди с большим весом.

- Обычно им кажется, что стройные и спортивные смотрят на них с осуждением, - поясняет мужчина. - Но если женщина больших размеров начинает заниматься с тренером и видит результат, то она преображается даже внутренне: становится увереннее в себе, счастливее. И я в очередной раз убеждаюсь, что занимаюсь тем, чем должен.

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