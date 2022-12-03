Как участники спецоперации, оказавшись в Ростовской области, помогают нуждающимся

Участники СВО, оказавшись в волонтерском лагере, всегда стараются помочь активистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, первой в стране принявшей вынужденных переселенцев, по-прежнему, как и в марте, на пунктах пропуска работают не только таможенники, но и волонтеры. Активисты сообщества «Неравнодушные» развернули рядом с КПП «Весело-Вознсенка» полевой лагерь. Здесь встречают людей, которые бегут от обстрелов украинских националистов, а еще — участников СВО, возвращающихся домой или, наоборот, отправляющихся на Донбасс.

"СКРОМНЫЕ, СИЛЬНЫЕ, ОТЗЫВЧИВЫЕ"

Как рассказали добровольцы, бойцы, какими бы уставшими они ни были, обязательно задержатся в полевом лагере. Но не для того, чтобы отдохнуть с дороги. Дело в том, что среди волонтеров, дежурящих на КПП круглосуточно, много хрупких девушек и женщин. А дел много: то воду принести, то мешок картошки.

Вот и остаются здесь участники СВО ненадолго, чтобы хоть немного облегчить труд волонтеров.

- Помогают, чем могут. Порой заезжают к нам на КПП ребята и с первой линии обороны. Скромные. Не просят нас ни о чем. Отзывчивые. Если есть время, всегда стараются помочь. И на кухне картошку почистят, и тяжести перенесут. Сильные. Не жалуются никогда, - рассказывают волонтеры

"ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ВАЖНА"

А когда бойцы уезжают, активисты всегда в шутку предлагают им остаться.

- Нас защищать. А ребята улыбаются и отвечают: «Нам надо парням помочь. И вас тоже защитим, находясь там, на боевой позиции, - продолжают волонтеры.

К слову, добровольцы всегда стараются порадовать бойцов.

- Когда приезжают к нам на КПП, мы приготовим что-нибудь вкусное и обязательно передадим им что-то полезное, к примеру, то же термобелье. Участники СВО ведь сами ни о чем не просят, но всегда искренне благодарят, потому что для них любая поддержка очень важна, - сказали добровольцы.

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