Ростовские волонтеры взяли под опеку глухонемую пенсионерку из Херсона и ее внучку

Донские волонетры стараются помочь людям, которых эвакуировали из Херсона Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ростовчане с марта помогают вынужденным переселенцам, отвозят гуманитарную помощь на Донбасс и в Мариуполь. А с недавних пор волонтеры сообщества «Неравнодушные» помогают и жителям Херсона, которые из-за украинских националистов вынуждены были покинуть свой дом.

«ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

Судьба одной семьи из Херсона особенно тронула волонтеров.

- Это - печальная история, - начали свой рассказ добровольцы.

По словам волонтеров, Лариса, пожилая жительница Херсона, жила в своем доме вместе с 33-летней дочерью Галиной и 13-летней внучкой.

- Лариса — глухонемая, а ее дочь, Галя, была больна онкологией в последней стадии. Когда началась эвакуация, наши добровольцы помогли вывезти семью из города. Затем — следующий шаг — устроить Галину в больницу, - говорят волонтеры.

По словам активистов, они задействовали многих, - и знаковых, и ведомства. В результате решили, что Галину вначале госпитализируют в больницу в Крыму, а затем отправят на лечение в Москву.

- И вот, когда она была уже в госпитале, а ее мама и дочь — в безопасности, случилось страшное — Галина умерла. До столицы она так и не доехала, - продолжают волонтеры.

«СЕМЬЮ НЕ БРОСАЕМ»

Активисты, понимая, что глухонемая пенсионерка и школьница вряд ли смогут сами встать на ноги в чужом городе, решили, что до последнего будут помогать семье.

Начали с того, что за свои деньги сняли жилье. Бабушку и внучку снабдили запасом продуктов. Помогали решать и другие, в том числе, и бытовые вопросы.

Сейчас же задача посложнее — пенсионерка оформляет опеку над внучкой. И в этом ей также помогают волонтеры ростовского сообщества «Неравнодушные».

- Семью не бросаем, - поясняют активисты.

Девочка с бабушкой признаются, что если бы не помощь волонтеров, они бы просто не знали бы, как жить дальше.

- Мы потеряли маму и дочь в одном лице. Это очень страшно. Но мы не одни со своей бедой. И это дает силы и мне, и бабушке, чтобы жить дальше, - сказала осиротевшая девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как участники спецоперации, оказавшись в Ростовской области, помогают нуждающимся

Бойцы с передовой, возвращаясь на побывку, вместе с ростовским волонтерами кормят людей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ростовчане нашли родных пенсионерки, чью квартиру украинские националисты превратили в огневую точку

Жительницу изувеченного Мариуполя выгнали из квартиры, и какое-то время ей пришлось жить в доме престарелых (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Выл от горя на руинах дома": Ростовчане спасли контуженного алабая, хозяин которого погиб из-за обстрелов ВСУ

После пережитого испытания у собаки появилась фобия – он боится людей в форме (подробнее)