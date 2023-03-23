«Ждала отдыха больше детей!»: Самая многодетная мама страны рассказала о том, как семья проводит весенние каникулы

Татьяна Сорокина за всю свою жизнь воспитала 83 ребенка и стала бабушкой для 54 внуков. Фото: из архива героини публикации

Жительнице Аксайского района Ростовской области Татьяне Сорокиной 71 год. Она – официально самая многодетная мать страны. Женщина воспитала 83 ребенка, их которых родных - лишь двое. Остальных она забрала из приютов. Большинство ребят имеют инвалидность, но от этого Татьяна Сорокина лишь крепче их любит.

- Так жалко же, - улыбается мама. А еще у дончанки 54 внука, самый младший из которых пока что еще в роддоме.

И МАМА, И УЧИТЕЛЬНИЦА!

Сегодня в доме у Татьяны Васильевны живет 12 детей возрастом от девяти до 18 лет. В этом году многодетная мама впервые примерила на себя роль учительницы.

- Четверых ребят с ментальными нарушениями перевели на домашнее обучение. Утром у нас – уроки труда. Застилаем постель, завтракаем. А потом приступаем к основным предметам. У ребят облегченная программа, так что мне не составляет труда объяснить им, как читать, писать, считать и умножать. А в мае у нас контрольные работы. Если хорошо напишут, может, в сентябре в школу пойдут, - говорит Татьяна Васильевна.

Татьяна Сорокина считает себя самой счастливой женщиной на свете. Фото: из личного архива героини публикации

ЗАБЫТЬ ОБ УЧЕБНИКАХ!

Несмотря на то, что часть детей учится дома, а остальные – в школе, весенние каникулы наступили у всех. На неделю детвора и их мама забудут о книжках и тетрадках.

- Мне кажется, что я ждала отдыха больше детей! За эту четверть подустали и дети, и я, - говорит многодетная мама.

Этой весной в планах у Сорокиных нет никаких поездок.

- Ждем лета, именно тогда и отправимся на море, - рассказывает Татьяна.

Вместо путешествий семья займется на каникулах огородом.

- Будем цветы сажать, зелень, - продолжает Татьяна Васильевна.

Каждое лето многодетная мама ездит с ребятами в Анапу. Фото: из личного архива героини публикации

ХИТРЫЙ ПЛАН

Женщина признается, что ей помощь в саду не особо и нужна.

- Привыкла сама со всем справляться. Просто я уже не знаю, как отучить их от гаджетов. Вот постараюсь увлечь ребят огородничеством. Все лучше, чем в телефонах играть, - говорит Татьяна.

А еще в планах у многодетной мамы – выспаться.

- Я же все время на ногах: то в больницу с детьми, то уроки делаем, то есть готовлю. Поэтому после занятий в саду я, возможно, вздремну, а ребята будут играть в футбол. Такие вот планы на каникулы. Уверена, что они пройдут у нас замечательно, - улыбнулась Татьяна Васильевна.

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