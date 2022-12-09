В Ростове арестовали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

Заседание прошло 6 декабря в Ленинском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону почти на два месяца арестовали подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции. Об этом днем 9 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов донского региона.

- Ленинский районный суд отправил задержанного под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2023 года, - сообщили в инстанции.

Отметим, расследование уголовного дела продолжается. Разбирательство ведется сразу по двум статьям: 317 УК РФ («Посягательство на жизнь правоохранителя») и 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача и хранение оружия, боеприпасов»).

ПОДОЗРЕВАЕМОГО НАШЛИ В ЗАБРОШЕННОМ ЗДАНИИ

Известно, что арестованный - 38-летний житель другого региона. По данным следствия, около полудня 6 декабря мужчину остановили сотрудники патрульно-постовой службы и попросили у него документы. В ответ вооруженный прохожий открыл по полицейским огонь и ранил одного из них.

Подозреваемый сразу сбежал с места происшествия. Его нашли на следующий день в заброшенной постройке на территории села Киселевао в Красносулинском районе. Сейчас эксперты выясняют, откуда у мужчины взялся автомат и что он делал в Ростовской области. Уже известно, что ранее бандит был судим за кражу и разбой.

Мужчину задержали спустя почти сутки после происшествия. Фото: СК РФ.

ПОСТРАДАВШИЙ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ

Пострадавшим 6 декабря оказался 27-летний полицейский. Он не сразу понял, что получил ранение, но через пару минут перестал чувствовать левую ногу. Коллеги отвезли напарника в больницу.

Оказалось, что пуля попала в бедро и задела нервы. Правоохранитель потерял много крови, ему потребовалось переливание. Некоторое время он находился в искусственной коме, подключенный к аппарату ИВЛ.

К счастью, молодой человек уже пришел в себя. Тем временем задержанный признался на допросе, что испугался и не хотел никого ранить или убить.

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