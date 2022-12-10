В Калмыкии осудили мужчину, совратившего девятилетнюю племянницу

Девочка осталась один на один с обидчиком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии завершено расследование преступления, от которого становится не по себе — о насилии над ребенком. 47-летнего мужчину осудили за совращение младшеклассницы. Все произошло в небольшом поселке.

НАПАЛ РОДНОЙ ДЯДЯ

Это случилось в один из майских вечеров - в период с девятого по 25 мая 2018 года, уточняют в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

- 47-летний мужчина ехал за рулем автомобиля по улице. На соседнем, переднем, сидении находилась малолетняя пассажирка — ей и 14 лет не было. Мужчина совершил насилие над ребенком и совратил, продолжили в следкоме.

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 — иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении несовершеннолетней.

Как «КП — Ростов-на-Дону» удалось узнать у собственного источника, девочке на тот момент было всего девять лет, она из полной и благополучной семьи. А напал на нее не чужой мужчина. Он приходился супругом ее родной тете.

Приговор был вынесен спустя почти четыре года после случившегося. Фото: Андрей КАРА

ВИНУ НЕ ПРИЗНАВАЛ

- Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, следователи путем допросов, осмотров, судебных экспертиз смогли восстановить полную картину произошедшего и добыть доказательства, подтвердившие его вину, - добавили в калмыцком следкоме.

Собранных следователями доказательств суду оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Приговором мужчине было назначено наказание — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» писала о вопиющем случае насилия над подростком. 2 декабря в Ростове 17-летняя второкурсница колледжа возвращалась домой по улице Пушкинской. Ее стал зазывать водитель припаркованной иномарки, приглашая познакомиться и намекая на интим. Девушка пыталась уйти, но водитель силой затащил ее в машину и три часа удерживал в салоне, пока жертве насилия не удалось сбежать. О случившемся она рассказала отцу, который находился в другом регионе, и тот вызвал полицию.

Подозреваемого в совершении преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» задержали. Если его вина будет доказана в суде, от отправится в колонию строгого режима на срок до 15 лет.

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