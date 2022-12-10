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Происшествия10 декабря 2022 5:00

В Калмыкии осудили мужчину, совратившего девятилетнюю племянницу

Мужчина понес наказание спустя почти четыре года после случившегося
Татьяна ТИХОНОВА
Девочка осталась один на один с обидчиком.

Девочка осталась один на один с обидчиком.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии завершено расследование преступления, от которого становится не по себе — о насилии над ребенком. 47-летнего мужчину осудили за совращение младшеклассницы. Все произошло в небольшом поселке.

НАПАЛ РОДНОЙ ДЯДЯ

Это случилось в один из майских вечеров - в период с девятого по 25 мая 2018 года, уточняют в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

- 47-летний мужчина ехал за рулем автомобиля по улице. На соседнем, переднем, сидении находилась малолетняя пассажирка — ей и 14 лет не было. Мужчина совершил насилие над ребенком и совратил, продолжили в следкоме.

Было возбуждено уголовное дело по статье 132 — иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении несовершеннолетней.

Как «КП — Ростов-на-Дону» удалось узнать у собственного источника, девочке на тот момент было всего девять лет, она из полной и благополучной семьи. А напал на нее не чужой мужчина. Он приходился супругом ее родной тете.

Приговор был вынесен спустя почти четыре года после случившегося.

Приговор был вынесен спустя почти четыре года после случившегося.

Фото: Андрей КАРА

ВИНУ НЕ ПРИЗНАВАЛ

- Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, следователи путем допросов, осмотров, судебных экспертиз смогли восстановить полную картину произошедшего и добыть доказательства, подтвердившие его вину, - добавили в калмыцком следкоме.

Собранных следователями доказательств суду оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Приговором мужчине было назначено наказание — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» писала о вопиющем случае насилия над подростком. 2 декабря в Ростове 17-летняя второкурсница колледжа возвращалась домой по улице Пушкинской. Ее стал зазывать водитель припаркованной иномарки, приглашая познакомиться и намекая на интим. Девушка пыталась уйти, но водитель силой затащил ее в машину и три часа удерживал в салоне, пока жертве насилия не удалось сбежать. О случившемся она рассказала отцу, который находился в другом регионе, и тот вызвал полицию.

Подозреваемого в совершении преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» задержали. Если его вина будет доказана в суде, от отправится в колонию строгого режима на срок до 15 лет.

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