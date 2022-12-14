Ростовчанка откровенно рассказала, как полгода организовывала свадьбу по видеосвязи

Устроить собственную свадьбу через Интернет непросто, но возможно. Фото: Личный архив героя публикации

Впереди очередная красивая дата 22.12.22. И, наверняка, невесты фантазируют о том, как пройдет день их свадьбы. А подготовка к маршу Мендельсона для многих пар – это то еще испытание, тут бы все успеть и не передумать по пути.

Едва юноша услышал заветное «да», родня невесты тут же начинает долгосрочное планирование: костюмы, ведущий, организация фуршета, банкета, букета и все, что так или иначе необходимо для праздника. Причем одно дело контролировать каждую деталь лично, и совсем другое - заниматься праздничными хлопотами в режиме онлайн.

Так, например, была вынуждена сделать ростовчанка Виктория Харитонова. На протяжении полугода девушка организовывала свадебную процессию в режиме фейстайм-созвонов.

Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» невеста рассказала, как планировать торжество по видеосвязи, не поссориться со свекровью, а главное - не потерять деньги на свадебных аферистах.

К организации свадьбы нужно подходить с холодной головой, уверена девушка. Фото: Личный архив героя публикации

ГРОМКОМУ МЕНДЕЛЬСОНУ БЫТЬ

- На самом деле мы с будущим мужем долгое время были лучшими друзьями, вместе росли в Ессентуках, учились в одном классе, были друг для друга настоящей опорой и поддержкой, - начинает рассказ Виктория. - После школы пришлось разъехаться, Саша поступил в Новочеркасск, я - в университет Ростова. Конечно, расстояние не сильно большое, поэтому всякий раз пересекались, гуляли в общих компаниях, но только на приятельской ноте. Потом же случились они: «искра, буря, эмоции». До сих пор не понимаю, как так вышло, но из некогда давних приятелей мы стали чем-то большим. Ну знаете, романтика, флюиды и вот это вот все. Пока длился конфетно-букетный, по очереди навещали друг друга: то я - к любимому, то он - ко мне. А уже через год решили съехаться.

В Ростове прожили больше семи лет. Но едва милый сделал предложение, решили - отмечать будем в Ессентуках. Во-первых, здесь почти вся родня, во-вторых - отличная возможность без проблем разместить родственников и друзей из других городов.

Наша героиня советует, выбирая организатора свадеб, спросить мнения у его бывших клиентов. Фото: Личный архив героя публикации

Правда, организация торжества за километры - то еще испытание! Чего только стоят постоянные путешествие из пункта «А» в пункт «Б». Но так и свадьба сама себя не сыграет. Пришлось прибегнуть в пресловутой дистанционке.

Да-да, так и выбирали: платье - по фейстайму, а зал для торжества - по фоточкам из WhatsApp. Все это и многое другое поджидало нас с женихом на протяжении полугода.

Причем изначально планировали с Сашей небольшое торжество под грифом «только для своих». Но родители с обеих сторон заявили: мол, свадьба должна петь и плясать от Ессентуков до Урала. Ну, а если без шуток, близкие просто очень хотели, чтобы этот день стал особенным.

Хотя молодые живут в Ростове, жениться было принципиально в Ессентуках. Фото: Личный архив героя публикации

КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЖДУЮ БУТОНЬЕРКУ

- Громкому Мендельсону быть - решили на семейном совете и тут же принялись за организацию, - подмигивает Виктория. - Мы честно верили, что найдутся добросовестные подрядчики, которые словно крестная фея организуют волшебство в режиме онлайн. Как бы ни так! На горизонте появился один сказочный аферист-ведущий, который взял залог 10 тысяч и перестал отвечать на сообщения. После череды звонков и миллиона сообщений с вопросами я поняла: никто и не думал заниматься нашей свадьбой. Пришлось потребовать деньги по договору обратно. Но оказалось непросто - эта была довольно отлаженная схема, а масса негативных отзывов о «работе» товарища это подтверждали. По итогу решили самостоятельно контролировать каждую бутоньерку

А чтобы все случилось, главной задачей было объединить родителей, сделать из них дружную свадебную команду, ведь без взаимопомощи - никуда. За полгода до свадьбы наши мамы и папы ездили по разным точкам, смотрели, спрашивали, фотографировали и тут же бомбили отчетами в режиме реального времени. В последние месяцы семейный чат вовсе превратился в филиал ивент-агентства.

Главное при подготовке - со всеми сохранить хорошие отношения. Фото: Личный архив героя публикации

- Даже подвенечное платье и то подбирала в интернете, - продолжает собеседница. - Представляла, как тот или иной фасон будет сидеть, какая модель подчеркнет достоинства, будет ли сочетаться с костюмом. Обзвонила кучу салонов в Ростове, Ессентуках и даже в соседнем Пятигорске. В итоге идеальное нашла благодаря силе социальных сетей.

Как-то раз подружка выложила свадебную фотосессию: увидев ее в образе, поняла, это любовь с первого клика. Долго присматривала подобное на сайтах. Но, к сожалению, нужного размера нигде не было. Увидев такие муки, подруга заботливо решила сдать «то самое» мне в аренду. Примчалась в другой город на примерку. Все прошло успешно, наряд сел как влитой!

СВАДЬБА ПРОЙДЕТ – А СВЕКРОВЬ ОСТАНЕТСЯ

После такой нестандартной организации торжества девушка даже стала давать советы будущим невестам.

Родня ходила и фотографировала локации, а невеста выбирала по фото в мессенджере. Фото: Личный архив героя публикации

– Понятное дело, что свадьба – это волнительный этап не только для молодоженов, но и для их семей, - делится она. - Чтобы минимизировать нервный хаос, нужно подходить к процессу с холодной головой. Да, это может быть сложно, и все же - проведите эдакий сравнительный анализ: полистайте журналы, социальные сети, посмотрите, как было у подружек, а потом выбирайте самое подходящее для себя.

Также очень важно быть в максимальном дзене: особенно, если дело касается общения с родственниками. Парочке надо понять, что родители – это не враги, а союзники, и все их советы и подсказки идут только из желания помочь.

- Мне кажется, что главный секрет любого мероприятия – это умение договариваться, и мягкая сила, с помощью которой нужно отстаивать собственные желания, - уверяет Виктория. - Мол, да, вы сделали так много, и я очень трепетно отношусь к каждой детали, но давайте рассмотрим альтернативные варианты.

Потраченное время и нервы стоили того: молодые запомнили свадьбу идеальным днем. Фото: Личный архив героя публикации

Конечно, можно решать все в порыве эмоций, громко, яростно и с ультиматумами. Но тут есть одно «но». Истина гласит: «Свадьба пройдет, а свекровь останется». Не позволяйте одному дню перечеркнуть доверительное отношение с мамой мужа. Также не забываем народную мудрость: «Спокойный жених всему голова». Не стоит нагнетать суженного во время подготовки. Мой вот Саша выбрал только авто для кортежа. Нравятся мальчикам играть в машинки, вот пусть ими и занимаются. В конце концов, любимый сделал самое главное – позвал тебя красивую замуж, что ж еще от него нужно?

БУДЬТЕ МУДРОЙ НЕВЕСТОЙ

Кроме того, новоиспеченная жена советует внимательно контролировать вопросы организации, особенно, если решились подготавливать все дистанционно.

– После того, как ведущий скрылся с радаров, навсегда усвоила урок: «Доверяй, но проверяй», - говорит уже новоиспеченная жена. - Не стоит обращаться за помощью к малознакомому специалисту, если предварительно не изучили его досье. И пусть в социальных сетях аккаунт джентльмена может быть очень раскрученным, а фото в профиле - красочными и подкупающими, не стоит забывать о базовых правилах защиты. «Прогуглите» человека, найдите отзывы реальных пар, не лишним будет написать кому-то, спросить про их опыт и только потом заключать договор на оказание услуг.

Жениху тоже досталось задание - выбрать главную машину для свадебного кортежа. Фото: Личный архив героя публикации

Будьте мудрой невестой, не оставляйте выбор главных позиций на последний момент. Фото, видеосъемка, ведущий, декоратор, организатор, едва все эти позиции приобретают статус свадебных, нужные даты расхватывают, как горячие пирожки. Более того, очень дорогие и очень горячие. А еще заложите несколько дополнительных часов на «утро невесты». Так вы не будете переживать из-за непредвиденных нестыковок. И, самое главное - за неделю до дня «Х» необходимо выдохнуть и расслабиться, ведь в итоге все в любом случае будет хорошо.

«БАЯН - СИНОНИМ ВЕСЕЛЬЯ»

- Так как мероприятие готовили родители, они, понятное дело, заранее знали наши тайные хотелки, - улыбается Виктория. – Я вот просто мечтала о том, чтобы на свадьбе играл баян, еще с детства казалось, что это синоним веселья, душевности и какого-то тепла. Как сейчас помню, предприимчивая свекровь привезла баяниста из соседней деревни. По итогу из ЗАГСа выходили под веселые мотивы звонкого баяна - прямо как в старых советских фильмах.

Ну, и конечно, какая история без трогательных моментов. Во время церемонии регистратор объявила: мол, вот теперь молодые могут подойти к своим семьям, получить поздравления и поблагодарить за все. В эту секунду из глаз полились слезы - подобного никогда не испытывала. Здесь и сейчас проживаешь самые приятные воспоминания, связанные с домом и семьей.

Вот еще недавно вы с папой вечерами учили математику, а летними вечерами мама заботливо кричала с балкона: «Вика, ужин стынет!» Тут же всплывают картинки того, как родители желали удачи на экзаменах, радовались новостям о помолвке. И вот теперь передают тебя в любящие объятия мужа. Такое ни с чем не сравнить.

Пусть наше торжество готовилось не по стандарту, зато прошло оно в ощущении полного счастья и гармонии.

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