День шести двоек: эксперт ЮФУ объяснила секрет успеха «зеркальной» даты 22.02.2022

Бытует мнение, якобы зеркальные даты имеют особую мистическую силу и энергетику. Фото: Иван МАКЕЕВ

22 февраля 2022 года - дата-палиндром. Это означает, что она читается слева направо точно так же, как и справа налево. Бытует мнение, якобы зеркальные даты имеют особую мистическую силу и энергетику, в связи с чем пользуются большой популярностью среди желающих заключить брак. Только сегодня планируют пожениться 380 молодоженов.

По мнению специалистов, люди часто прибегают к «нумерологии» и придают особое значения числам, когда беспокоятся. Особенно в период, когда хотят определиться с датой важного события в жизни.

- Очень многие вступающие в брак считают, что от выбора даты зависит и счастье брака, а также его продолжительность, - объясняет доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии ЮФУ Светлана Кузенко. - В целом любовь к красивым датам – это модная тенденция. Выбранная красивая дата многими психологически воспринимается как гарант удачи. В этом мы можем увидеть некое разделение ответственности и желание себя «подстраховать» психологически, снизить градус стресса и неопределенности. Есть здесь также и терапевтический момент.

При этом, уверена эксперт, у человека нет понимания, что многое зависит от его действий или что он может адаптироваться к любой ситуации, может быть готов к любому повороту событий

К слову, следующая дата-палиндром выпадает на 03.02.2030.

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