50 пар распишутся в главном городском загсе Ростова 22.02.2022

Всего в этот день на Дону планировали пожениться 380 пар. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Красивая дата 22.02.2022 теперь появится в свидетельстве о заключении брака у 50 молодоженов, которые решили расписаться сегодня в городском (Кировском) загсе донской столицы.

Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», именно столько сюда было подано заявлений на этот день. При этом многие пары старались успеть именно в дни «двоек», но получилось ни с первого раза.

- Мы хотели расписаться 02.02.2022, но, к сожалению, мест не было, - признается счастливая невеста Светлана, которая всего несколько минут назад стала женой. - Нам пришлось биться уже за следующую красивую дату.

- Людей сегодня, действительно, было много. Пары шли непрерывным потоком, многие просто расписывались без торжественной части, поэтому удалось расписать так много пар, - отмечает работница загса.

Ранее сообщалось, что всего в этот день планировали пожениться 380 пар брачующихся на Дону. При этом дата оказалась настолько популярной, что в интернете автор одного из объявлений предлагал уступить ее всего за полмиллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.2022: Что стоит за выбором красивых дат у молодоженов, рассказали психолог и нумеролог из Ростова

Журналисты «КП – Ростов–на–Дону» выяснили, почему новобрачные так отчаянно борются за красивые даты и действительно ли они влияют на счастливую семейную жизнь (подробности).