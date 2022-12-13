В Ростове задержали молодую пару, развращавшую восьмиклассников с помощью игры на раздевание

Злоумышленников отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове следователи заподозрили молодую пару в растлении подростков, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, 19-летняя Дарья и 22-летний Алексей (все имена изменены – прим. ред.) жили вместе около года. Регистрировать отношения они не торопились.

СТРАННАЯ ДРУЖБА

Мужчина работал водителем эвакуатора, а женщина занималась хозяйством. Оба не судимы. Казалось бы, обычная пара, во только дружили молодые люди с подростками.

Однажды ростовчане познакомились и ученицей и учеником восьмого класса. По предварительным данным, Алексей и Дарья сначала переписывались с 14-летними школьниками в соцсетях, а в один из вечеров пригласили их к себе в гости.

Встреча оказалась отнюдь не безобидной. По версии следствия, сожители задумали соблазнить детей.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

Взрослые предложили подросткам игру в «бутылочку». Причем компания решила играть на раздевание.

В какой-то момент школьники поняли, что взрослые ведут себя неподобающие, и убежали домой. Мальчик и девочка рассказали обо всем родителям. А те в свою очередь написали заявление в полицию.

В отношении злоумышленников завели дело по статье «Осуществление развратных действий группой или по предварительному сговору».

Пара задержана. Если дело дойдет до суда и вину подозреваемых признают, они могут лишиться свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

С детьми же сейчас работают психологи. Известно, что оба подростка из благополучных семей, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоят.

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