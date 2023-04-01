Школьница из Ростова создала «копеечный» дрон для спасательных и военных задач

Лера увлекается авиамоделированием с четвертого класса, и в этот раз сделала не просто спортивную модель, а полезную. Фото: ШМЕЛЬКОВ Александр

Десятиклассница из Ростова собрала беспилотник, который может использоваться для выполнения спасательных и военных задач. Валерия Загирова из школы № 7 уже шестой год увлекается авиамоделированием. И последняя модель, которую школьница представила на городском конкурсе технического творчества, всерьез отличается от других, спортивных. Узнали, как появилась идея создать дрон, похожий на орла, и почему можно без проблем запускать целые стаи таких «птичек».

СВЕРХУ — ОРЕЛ, СНИЗУ — НЕБО ГОЛУБОЕ

Беспилотный летательный аппарат «Орел», созданный ростовской школьницей Лерой Загировой под руководством педагога по авиамоделированию Александра Шмелькова, выглядит именно так, как и называется. Голова как у орла, прорисовано оперение сверху, а с брюха — небесно-голубое небо. Птичка имеет метровый размах крыльев и вполне мощный мотор, чтобы поднять груз до полукилограмма. Если увеличить размах на 30-50 сантиметров, то и грузоподъемность вырастет в два раза.

- Основа этого дрона - пилотажная модель самолета, то есть спортивная, - объясняет педагог дополнительного образования городского центра детского технического творчества Александр Шмельков. - Основа модели — крыло, но мы немножко ее доработали под военные нужды. У спортивного была бы другая расцветка, и головы орла не было, и подвески.

Сверху модель похожа на орла - имеет голову и прорисованное оперение. Фото: ШМЕЛЬКОВ Александр

«СТОИТ КОПЕЙКИ»

Главное в этой модели — ее невысокая стоимость. Основной материал — потолочная плитка из пенопласта, которая продается в строительных магазинах.

- Еще моторама — кусочек фанерки и сосновая реечка — лонжерон, чтобы крыло в полете не гнулось, двигатель, регулятор оборотов, аккумулятор приемника, два сервопривода, - перечисляет педагог.

Цена такого «Орла» выходит в пределах 300 рублей, а с детской радиоаппаратурой — в пределах 4-6 тысяч рублей. В зависимости от необходимой дальности полета приобретается более мощная техника.

Брюхо у "птички" цвета голубого неба для маскировки. Фото: ШМЕЛЬКОВ Александр

- В чем преимущество: приемник может пострадать, а пульт в руках оператора никуда не денется. Достаточно один раз купить основную аппаратуру, а сам дрон копейки стоит, и такие модели можно использовать в массовом порядке. Промышленные стоят очень дорого, их жалко. А эти можно стаями запускать, - объясняет Александр Игоревич.

80% АВИАМОДЕЛИСТОВ - ДЕВЧОНКИ

Педагог знает, как увлечь небом ростовских школьников. Уже семь лет он преподает авиамоделирование. Сам Александр Игоревич десять лет летал в штурмовой авиации на Дальнем востоке, 15 прослужил в управлении воздушным движением в Ростове. После долго искал себя, а когда увлекся авиамоделированием, и показал свои наработки мастерам на фестивале в станице Ольгинской, его сразу же отправили преподавать.

Идея создать "Орла" принадлежит педагогу - бывшему военному летчику Александру Шмелькову. Фото: Личный архив героя публикации

- Когда набирают мальчишек и девчонок, показываю модели, которые мы будем делать, действующие, летающие, им становится интересно. Но так получается, что мальчики быстро теряют интерес, и процентов 70-80 из тех, кто в школе ходит на авиамоделирование — это девчата, - говорит педагог. - Они внимательные, усидчивые, им интересно довести работу до конкурса.

СПЕШАТ КАК «К ДЕДУШКЕ НА ЧЕРДАК»

Ученице, которая умеет собирать множество моделей педагог и предложил сделать «Орла». Лера Загирова посещает занятия с четвертого класса. Девочке все было интересно — и шахматы, и пение с танцами, и театральные постановки, и многое другое. Но очень уж нравится по-хорошему упрямой школьнице разобраться с каждой деталью авиамодели.

Из постоянных "кружковцев" на занятиях по авиамоделированию до 80 процентов - девчонки, делится наблюдениями педагог. Фото: ШМЕЛЬКОВ Александр

- Когда в школе стал проводить занятия боевой летчик Александр Игоревич, добрый, умный, требовательный человек, детвора спешила к нему как «к дедушке на чердак», попилить-построгать, - с улыбкой рассказывает бабушка Леры Елена Ивановна. - Там много всего полезного узнавала - и в математике, и в физике, и в черчении. Об истории авиации, боевой техники теперь знает.

Лера, хоть и не видит себя в будущем авиаконструктором, но кругозор с удовольствием расширяет. Активно занимается спортом — прыжками на батуте - и мечтает стать тренером и воспитывать настоящих спортсменов.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11-летний школьник из Ростова собрал свой автомобиль, а теперь мечтает о вездеходе

Уже с двух лет Артем Акиншин начал проявлять интерес к технике и инструментам (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вдохновившись группой «Кино», семиклассница из Волгодонска сделала из пластиковой бутылки радиоуправляемый «Москвич-2141»

На это у нее ушло около двух месяцев (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Старшеклассник из Волгодонска смоделировал космический буксир, который в разы мощнее разработок ученых

На это у него ушло около месяца (подробнее)