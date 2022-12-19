Появилось видео с места крупного пожара в Ростове, в котором погиб один человек

Шифер и дерево заливали водой и частично сбрасывали с крыши на землю. Фото: управление МЧС России по РО

Донское управление МЧС опубликовало видео с места крупного пожара на улице Рылеева в Ростове. Пламя полыхало более полутора часов. К этому моменту все потушили, но в огне погиб один человек, его личность сейчас устанавливают.

Судя по съемке, огонь распространился по кровле одного из зданий. На кадрах спасатели сбили основное пламя, приступили к разбору выгоревшего шифера и дерева, начали заливать их водой и частично сбрасывать на землю.

Напомним, о происшествии в частном секторе Ростова-на-Дону стало известно около полудня 19 декабря. После этого на место ЧП выехали экстренные службы. В 12:17 на одном из потушенных участков было обнаружено тело умершего человека.

Огонь продолжал полыхать, а огонь постепенно перекинулся на соседнее здание.

- Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Тушение разбили на три боевых участка. В 12:47 горение локализовали на площади в 120 квадратных метров. В 13:35 объявили полную ликвидацию пожара, - рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Добавим, на месте происшествия работали 38 человек, было задействовано 11 единиц техники.

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