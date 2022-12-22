Пять часов на чистку картофеля и четыре ведра соуса: как встретит Новый год самая многодетная мать России

Татьяна Сорокина вложила в каждого из своих детей душу. Фото: из архива семьи

В Ростовской области, в Аксае, живет самая многодетная мама страны Татьяна Васильевна Сорокина. 72-летняя женщина воспитала за всю жизнь 83 ребенка. Сейчас она бабушка 51 внука и 13 правнуков. Из всех ребят, в каждого из которых женщина вложила душу, лишь двое – родные ей по крови.

БУДЕТ И ЕЛКА, И ПОДАРКИ!

Остальных Татьяна забрала из детских домов. К слову, у всех ребят есть проблемы со здоровьем. К примеру, девочка, которую женщина взяла под опеку в последний раз, страдает синдромом Дауна.

- Ей уже восемь лет, но мышление как у трехлетнего ребенка. Говорить почти не умеет. Знает десяток простых слов: мама, дай, еда. Но, несмотря на это, Танечка (имена детей изменены – прим. ред.) все понимает. Любит шумные детские игры и сладости, - с теплом говорит Татьяна.

Сейчас с ней живут 12 ребят, самым старшим – 17 лет. А Таня – самая маленькая. Татьяна Сорокина со своей ребятней уже начала готовиться к Новому году.

- Что буду дарить, не могу сказать. Сами понимаете, тут уши. Конечно, вручу ребятам фрукты, конфеты. Но вот основную часть подарков не скажу, а то услышат еще, - улыбается многодетная мама.

Елку в гостиной семья уже установила.

- Правда, кот ее раз в день, да и свалит. Приходится постоянно поднимать, - продолжает она.

Продукты, из которых потом приготовят праздничные блюда, уже куплены.

На прошлый Новый год многодетная мама слепила сто котлет. Фото: из архива семьи

ВЕДРА КАРТОШКИ И СОТНЯ ЯИЦ

- У меня всегда есть большой запас еды, семья-то немаленькая. Сколько денег необходимо, чтобы накрыть праздничный стол, не скажу. Не считала, - рассказывает собеседница.

Но вот мяса только лишь на одно горячее блюдо уйдет шесть кило. А картошки – четыре ведра.

- Буду делать соус. У меня есть огромная кастрюля, на ведер пять- шесть, вот в ней и сварю горячее. Готовлю с тем расчетом, чтобы потом был обед на первое и второе января, - поясняет Татьяна.

Кстати, картошку многодетная мама начнет чистить вечером, 30 декабря.

- Это дело долгое, часов пять уйдет. А ну-ка, несколько ведер картофеля начистить! Ну, ничего, для меня это – отдых. Ведь не на ногах стоять, - говорит многодетная мама.

Обязательно будет оливье, чтобы всем хватило. Салата надо сделать тазик.

- Заправлю его вареной колбасой. Палки две уйдет. Горошка – банок пять, - подсчитывает женщина.

А яиц надо будет варить сразу сотню.

- Часть – в салат, а часть детвора съест, пока я буду готовить, - продолжает многодетная мама.

83 ребенка воспитала жительница Ростовской области. Фото: из архива семьи

МЕШОК С СЮРПРИЗАМИ ДЕД МОРОЗ СПРЯЧЕТ ВО ДВОРЕ

А вот селедку под шубой на Новый год Сорокины не готовят. Татьяна говорит, что дети не очень любят это блюдо.

- Просто рыбку порежу, - уточняет она.

Обязательно будет на столе домашнее варенье, компоты и соленья.

- За стол сядем часов в десять вечера. Придут в гости взрослые дети. Кто-то – в новогоднюю ночь, кто-то навестит первого января. Точного числа гостей не знаю, но наверняка скажу: больше ста человек, - улыбается Татьяна Васильевна.

А еще в самую волшебную ночь года в гости к большой и дружной семье придет Дед Мороз!

- Он бывает у нас каждый год. Дед Мороз спрячет во дворе мешок с подарками, а дети должны будут его отыскать. После этого, если позволит погода, малыши поиграют в снежки или же, если снега не будет, выберут другие забавы. А как иначе? Новый Год у нас всегда проходит дружно и весело, - добавила Татьяна Сорокина.

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