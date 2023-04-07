В Москве арестовали начальника Управления судебного департамента Ростовской области

Начальника Управления судебного департамента Ростовской области арестовали в Басманном суде Москвы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следователи продолжают выяснять обстоятельства коррупционной схемы, к которой, по их подозрению, могут быть причастны высокопоставленные судьи Ростовской области.
Как сообщает сайт Басманного районного суда Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу избрали Андрею Рощевскому, начальнику Управления судебного департамента Ростовской области. Под арестом он пробудет до конца мая.
ДОРОГИЕ ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ
До этого, по данным источника издания в правоохранительных органах региона, обыски прошли дома и в кабинетах его коллег.
Так, оперативники нагрянули в коттедж председателя Совета судей. Сайт 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник сообщает, что оперативники нашли там 200 миллионов рублей, дорогие часы, украшения и аксессуары от Gucci и Louis Vuitton.
По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, обыски также прошли и у председателя областного суда. По данным собеседника, оперативные мероприятия могут быть связаны с профессиональной деятельностью. Не исключается, что должностное лицо может быть замешано в коррупционных схемах.
НАПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УХОДЕ
Также известно, что после этого председатель облсуда написала заявление об уходе. На ее должность с 7 апреля назначена Фарида Калюжина.
В пресс-службе областного суда сказали, что не располагают информацией об обысках и аресте:
- Ростовский областной суд не располагает сведениями об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда. Так же, как и не располагает сведениями о возбуждении уголовных дел.
Официальных комментариев от других ведомств также не поступало.
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