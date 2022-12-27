Многодетная семья была убита в собственном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Макеевке Донецкой Народной Республики поздно вечером 26 декабря учинили кровавую расправу над семьей из восьми человек. Преступники расстреливали людей в упор.

Жертвами убийства стали 46-летний и 48-летняя супруги, а также их дети, племянники и внуки: старшей - 28 лет, младшему - годик.

ДВА МОБИЛЬНЫХ И 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Макеевке жестокое убийство не обсуждает сегодня только ленивый. Люди, пережившие обстрелы националистов, не могу понять: как у злоумышленников не дрогнула рука, когда они спускали курок.

Кстати, на месте нашли около 40 гильз. У всех убитых, по данным источника в местной администрации, прострелены головы. Не пощадили изуверы даже годовалого малыша.

После, буквально утопив в крови дом, в котором жила некогда счастливая семья, злоумышленники забрали два мобильных телефона, 60 тысяч рублей и автомобиль «Шкода».

Как сообщили в СК РФ, военными следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

ВЫЙТИ НА СЛЕД ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОМОГЛА ИХ ПОДРУГА

Четверых злоумышленников уже задержали. Они прятались в одной из квартир Донецка. При обыске у них нашли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты.

- Готовятся документы для направления оружия на экспертизу, - сообщили в пресс-службе СКР.

Источник издания в администрации Макеевки сказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону", что, по предварительным данным, с мужчинами была еще и женщина.

- По одной из версий, злоумышленники и хозяин дома были знакомы. Возможно, их связывали какие-то дела, поэтому и впустили гостей поздним вечером. Женщина, которая была с мужчинами, испугалась, когда злоумышленники открыли стрельбу по людям, и убежала, - пояснил собеседник издания. - Она же и помогла следствию задержать преступников.

Известно, что подозреваемые в момент преступления были сильно пьяны. Возможно поэтому, при задержании они не стали оказывать сопротивление.

"БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ"

Как говорят в Макеевке, семья жила в одном большом доме, как и полагается у цыган.

А рядом, буквально через дорогу, живут их родственники, которым предстоит еще похоронить убитых и научиться жить с этим горем. Близкие сказали «КП-Ростов-на-Дону», что пока не знают, когда состоится церемония прощания.

- Это была хорошая семья, а детки, 9 лет девочке и 8 мальчику, просто замечательные, - рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в школе номер 109, в которой учились ребята.

По словам учителей, сестра-третьеклассница вообще слыла настоящей умницей.

- Всегда вежливая, опрятная, творческая девочка. Ее брат, хоть и менее способный в учебе, но не менее вежливый и улыбчивый, тоже был прекрасным, воспитанным ребенком, - рассказывают в школе. – И мама у них умница, в те времена, когда мы не учились в дистанционном режиме, она всегда приходила в школу, интересовалась делами ребят.

В школе, в которой учились убитые дети, рассказали, что в сентябре, спасаясь от обстрелов ВСУ, семья была эвакуирована.

- Они пожили пару месяцев в соседней с ДНР Ростовской областью, а потом вернулись в Макеевку. Они были счастливы, что вновь у себя, на родине. Кто бы мог подумать, что, пережив боевые действия, они будут убиты в собственном доме, - вздыхают учителя.

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